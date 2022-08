Chi è la più veloce tra Kia EV6, Ford Mustang Mach E e VW ID.4?

Cosa c’è di meglio che una bella gara di accelerazione tra auto elettriche come Kia EV6, Ford Mustang Mach E e Volkswagen ID.4? Un nuovo video di Carwow ha messo alla prova le auto più veloci sul quarto di miglio, contrapponendo la Mach-E e la EV6 di fascia media alla ID.4 GTX che, almeno in teoria, è di livello superiore alle prime due.

La configurazione a doppio motore della Ford Mach-E, che abbiamo provato anche noi nella nostra recensione, eroga 350 cavalli (260 kilowatt) e 580 Nm di coppia su tutte e quattro le ruote con un peso di 2.198 kg. La Volkswagen ID.4 GTX ha una potenza inferiore, pari a 300 CV (223 kW) e 470 Nm di coppia massima. Quattro ruote motrici come la Mach-E, ma il peso sale a 2.224 kg. La Kia EV6 a trazione integrale dispone di 325 CV (242 kW) e 605 Nm di coppia. È la più leggera del trio, con un peso di 2.090 kg.

Le tre auto elettriche hanno partecipato a due gare di accelerazione con partenza da fermo. La prima ha visto le tre vetture partire alla pari, ma le differenze di prestazioni sono diventate più pronunciate nel corso della gara, con la Kia che si è staccata dalla Mustang e dalla Volkswagen. La seconda gara non è stata molto diversa, con le auto che hanno concluso nello stesso ordine.

La Kia EV6, che noi abbiamo provato anche nei consumi, è stata la più veloce delle tre sul quarto di miglio, completandolo in 13,6 secondi. La Ford si è piazzata subito dopo, chiudendo al secondo posto con un tempo di 13,9 secondi. La Volkswagen si è piazzata terza, impiegando 14,3 secondi per concludere la gara.

I risultati non sono cambiati per le due gare di accelerazione, con la Kia che ha dominato e la Volkswagen che è rimasta indietro. La EV6 vince anche entrambe le prove di frenata, fermandosi più rapidamente delle altre due. Carwow ha anche testato i sistemi di frenata rigenerativa delle auto per determinare la configurazione più forte, e la Kia ha vinto ancora una volta.

Risultato? Il rapporto peso/potenza rende la EV6 un avversario impossibile da battere. In ogni caso, sia la Kia sia la Ford offrono modelli più potenti, ma le loro opzioni di fascia media le rendono perfette concorrenti della ID.4.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.