In Woodmere Avenue a Watford il varco della ZTL è una vera e propria ghigliottina che distrugge i veicoli che devono passare.

Doveva essere una buona idea per limitare il traffico causato da SUV e auto di grosse dimensioni, ma Woodmere Avenue a Watford, vicino a Londra, sta diventando famosa per la “carneficina” di auto e furgoni fermati sulla soglia della ZTL.

Si, perchè da quelle parti ci sono andati pesante, ed hanno installato paletti che bloccano i veicoli superiori a 210 cm di larghezza proprio nei pressi dell’inizio di questa zona a traffico limitato. Anziché installare telecamere e inviare eventualmente multe, qui ci sono tre pilastri di cemento su entrambe le corsie installati sul marciapiede.

Questo significa che chi arriva per la prima volta può urtare il marciapiede, come spesso succede a innumerevoli automobilisti, ed a quel punto si finisce sui famigerati paletti. Ebbene, stando al gruppo facebook aperto ad hoc, pare ci siano stati 12 incidenti in 6 settimane. E tra questi ci sono anche utilitaria ma pure un’auto della polizia, come dimostra il video qui sotto.

Ora i residenti, che dovevano essere tra i favorevoli all’iniziativa, ne hanno abbastanza. Danni materiali, blocco del traffico per rimuovere i veicoli e notorietà non richiesta. Proteste che hanno fatto cambiare idea all’ente che gestisce la strada, e che promette l’installazione di telecamere, certamente più costose ma maggiormente ben viste dagli abitanti.

