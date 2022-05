Orari F1 TV8 GP Spagna 2022 in chiaro anche su SKY e NOW

Tutti gli orari F1 su TV8 per il GP di Spagna 2022 in chiaro e in diretta anche su Sky Sport 4K oltre che su Sky Sport F1, Sky Sport 1 e in streaming su NOW.

Ecco gli orari F1 TV8 GP Spagna 2022 tutto in diretta e in chiaro, con il via domenica 22 Maggio alle 15 della gara del sesto Gran Premio della stagione di F1 sul Circuito di Barcellona-Montmeló.

Grande attesa per la lotta tra Mercedes, Red Bull e Ferrari. Da Maranello sono in arrivo aggiornamenti e tecnici e soprattutto un’ala nuova. Il distacco tra Leclerc e Verstappen si è accorciato in classifica, e sarà tutto da vedere se Ferrari riuscirà a tenere i ritmi delle Red Bull. Un mondiale Formula 1 davvero aperto e spettacolare dopo anni di dominio Mercedes.

Qui la classifica della F1 2022 con il mondiale piloti e quello costruttori. Secondo il calendario F1 delle gare, il prossimo GP si disputerà a nel Principato di Monaco nel weekend del 27-29 mag.

Ricordiamo per chi fosse in auto o volesse comunque seguire il GP in diretta per radio, qui le frequenze FM di Radio Sportiva, Rai Radio 1 e Rai Radio 2.

Orari F1 TV8 GP Spagna 2022 TV8, SKY e NOW

Venerdì 20 maggio

Ore 9.25: prove libere 1 F3

Ore 10.30: conferenza stampa piloti in streaming su skysport.it e sull’account Facebook di Sky Sport

Ore 11.30: prove libere 1 F2

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 14: prove libere 1 F1

Ore 15: Paddock Live

Ore 15.25: qualifiche F3

Ore 16.45: Paddock Live

Ore 17: prove libere 2 F1

Ore 18: Paddock Live

Ore 18.25: qualifiche F2

Ore 19.15: qualifiche W Series

Ore 20: Paddock Live Show

Sabato 21 maggio

Ore 10.55: Sprint Race F3

Ore 12: conferenza stampa team (differita)

Ore 12.45: Paddock Live

Ore 13: prove libere 3 F1

Ore 14: Paddock Live

Ore 14.35: race W Series

Ore 15.25: Paddock Live

Ore 16: qualifiche F1

Ore 17.35: Sprint Race F2

Ore 18.35: Paddock Live Show

Domenica 22 maggio

Ore 10: Formula Race F3

Ore 11.30: Formula Race F2

Ore 13.30: Drivers Parade

Ore 14: Paddock Live

Ore 15: Gara F1

Ore 17: Paddock Live

Ore 17.30: Paddock Live – #skymotori

Ore 19: Race Anatomy

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.