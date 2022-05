Paramount e Avirex celebrano l’uscita al cinema di Top Gun: Maverick con la nuova collezione ispirata al celebre film, dal 25 Maggio al cinema.

Avirex Top Gun Maverick: lo storico marchio di abbigliamento americano e fornitore della US Air Force, collabora attivamente con la divisione Consumer Products di Paramount Italia, per celebrare l’attesissima uscita del film “Top Gun Maverick”, il prossimo 25 Maggio 2022.

Questa nuova avventura cinematografica torna a distanza di trentasei anni dal primo celebre Top Gun, e riporta sul grande schermo Tom Cruise nei panni dell’iconico Capitano Pete “Maverick” Mitchell chiamato questa volta ad affrontare una nuova complicata missione affiancato da un gruppo di nuove reclute.

Avirex Top Gun Maverick: la collezione

Avirex ha dunque realizzato, con la sua linea più giovane AVX, una serie di capi iconici con le grafiche originali del film, ed i Patches che gli spettatori potranno ammirare sulle giacche che indossano i piloti dell’aviazione nel film.

Inoltre Avirex ha creato altri prodotti inerenti a Top Gun come t-shirts, felpe, maglieria, e l’immancabile Bomber MA-1: la famosa giacca da aviatore in Nylon verde militare che Tom Cruise ha reso celebre indossandola nella sua indimenticata corsa liberatoria in moto. Si aggiungono i capi originali dell’aviazione americana come l’intramontabile pantalone Chinos, icona di stile indossata tra gli altri dal Presidente Kennedy.

Gli appassionati del noto marchio americano troveranno in questa collezione tutti gli argomenti che hanno reso l’abbigliamento Avirex mitico: tessuti cotonieri, colori kaki e polverosi, giubbotti in pelle ed in nylon militare.

La nuova collezione Top Gun è disponibile a Milano presso la Coin di Piazza 5 Giornate, e in tutti i negozi monomarca Avirex .

