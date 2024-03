Azimut Grande 44M: il superyacht tutto innovazione e sostenibilità

Azimut Grande 44M rappresenta la nuova frontiera della nautica di lusso, unendo in modo armonico innovazione, design e sostenibilità.

Azimut si pone ancora una volta all’avanguardia nel settore nautico con la presentazione del suo progetto più ambizioso: il Grande 44M. Svelato in anteprima al Palm Beach International Boat Show, questo superyacht è destinato a diventare la nuova ammiraglia della flotta, grazie alla sua visione rivoluzionaria che abbraccia innovazione tecnologica, design pionieristico e un forte impegno verso la sostenibilità ambientale.

Il Grande 44M è una vera e propria dimostrazione di come il futuro della nautica possa coniugare lusso e rispetto per l’ambiente. Questo superyacht si distingue per il suo design estremamente moderno che si sviluppa su quattro ponti, a differenza dei tradizionali tre, con linee fluide e decise che scolpiscono volumi significativi.

La sostenibilità è al centro del progetto Grande 44M, che si propone come un modello a basse emissioni di CO2. Questa visione è resa possibile grazie a una serie di innovazioni tecnologiche, tra cui la carena Dual Mode, la tecnologia foil Hull Vane e il sistema Mild Hybrid Plus Zero Emission Hotel Mode, che insieme garantiscono una riduzione del consumo di carburante e delle emissioni del 20-30% rispetto alle architetture navali tradizionali.

Il design innovativo del Grande 44M offre agli ospiti un’esperienza di bordo unica, con la possibilità di trasformare l’Upper Deck in un ponte armatoriale dotato di suite con vista mare e terrazza privata. L’introduzione del Mezzanine Deck con Sea View Terrace e la See Through Pool rappresentano solo alcune delle caratteristiche distintive che rendono il Grande 44M un’opera d’arte nautica.

L’interior design, curato dallo studio m²atelier, bilancia funzionalità ed estetica, offrendo ambienti versatili che possono essere personalizzati secondo i desideri dell’armatore.

Fonte Azimut

Copyright Image: Sinergon LTD