G-Shock GA-2100 Utility Black: la nuova capsule di orologi unbreakable

G-Shock presenta la nuova collezione con accenti fluo del suo best-seller a cassa ottagonale.

G-Shock GA-2100 Utility Black sono i nuovi modelli nell’apprezzata collezione 2100. I tre nuovi orologi vanno ad arricchire la famiglia dell’ormai iconica cassa 2100 in continua crescita e sono disponibili in tre varianti colore.

Il viaggio della vita richiede un oggetto senza tempo che accompagni gli amanti del survival style nelle loro escursioni, dalle vette più alte, alle cime più rocciose, fino alle città più vivaci, mantenendo il ritmo sostenuto delle metropoli più trafficate. La serie G-Shock GA-2100 Utility Black è la capsule collection “unbreakable” pensata per i moderni esploratori, in grado di affrontare qualsiasi sfida si presenti davanti a loro.

Questa nuova collezione si ispira uno degli orologi più apprezzati della linea G-Shock, il GA-2100 total-black, ma con un tocco fluo in più che risalta il loro look dal design minimalista.

Le lancette, le cifre sul dispaly digitale a ore 4 e 5, e gli indici nelle tonalità blu, verde e arancione fluo spiccano sul nero del cinturino, della lunetta e del quadrante. L’unione tra design compatto e funzionale e dettagli originali e colorati richiama lo street style contemporaneo, prevalentemente urban, spesso ispirato alle uniformi militari di un’epica fantascientifica distopica.

La nuova serie Utility Black coniuga con sapienza un design futuristico e al tempo stesso iconico, alla molteplicità di funzioni offerta da G-Shock. Inoltre, i colori neon richiamano un trend tipico della moda e degli accessori anni ’80, il periodo che ha visto la nascita degli orologi G-Shock.

La cassa GA-2100, lanciata nel 2019, ha ereditato il design bold e la struttura shock resistant del primissimo G-Shock DW-5000C, ma si è evoluta grazie ad un profilo più sottile e ad una forma ottagonale inconfondibile, amata da molti G-Shockers nel mondo.

