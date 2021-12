La collezione Heritage si rifà indubbiamente alla tradizione con un look ispirato agli orologi da taschino.

Con l’edizione limitata H. Moser and Cie Heritage Bronze Since 1828, la Manifattura rilancia la storica referenza, impreziosendo il quadrante fumé con il logo in alfabeto cirillico, così come era utilizzato occasionalmente dall’illustre fondatore dell’azienda, Heinrich Moser.

Simbolo moderno dell’immenso patrimonio della marca di Schaffhausen e radicato profondamente nella storia di H. Moser & Cie., l’Heritage Bronze Since 1828 rappresenta il brand alla perfezione: una moderna e innovativa manifattura con una ricca storia di circa 200 anni.

H. Moser and Cie Heritage Bronze Since 1828: caratteristiche

Per la cassa di questo modello, H. Moser & Cie. utilizza il bronzo, un materiale che cambia con il tempo producendo una patina che ne abbellisce i lineamenti, rendendo l’orologio un esemplare unico visto che ogni cassa si altera a modo suo; inoltre vanta di un design rotondo, dagli accenti classici e si arricchisce di anse affusolate e di una grande corona dentellata.

I riflessi caldi del bronzo contrastano con le nuance fredde del quadrante Blackor fumé, sul quale viene applicato il logo di H. Moser & Cie. in alfabeto cirillico. A metà strada tra la tradizione e la modernità, H. Moser & Cie. crea l’effetto onda sul design classico del modello, attraverso la scelta leggermente eccentrica dei colori e dei materiali.

Per una resa più moderna, la minuteria chemin de fer è rifinita con una traccia bianca, mentre le lancette a forma di spada sono accentuate dal riempimento in Super-LumiNova. I numeri tridimensionali applicati sono in Globolight, un materiale innovativo a base di ceramica che può declinarsi in tutte le forme e i colori e contenente Super-LumiNova.

Scrutabile dietro al fondello in vetro zaffiro, il movimento HMC 200 anima il modello Heritage Bronze “Since 1828”. Questo calibro concepito, sviluppato e prodotto in-house è munito di un organo regolatore realizzato da Precision Engineering AG, la società sorella di H. Moser & Cie. Decorato con le famose côtes di Moser, il calibro HMC 200 offre una riserva minima di carica di 3 giorni.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.