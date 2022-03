Tutta la storia per tappe e creazioni del brand di orologi più amato al mondo!

La storia di Swatch: un marchio di orologi iconici e dall’intento provocatorio, nato dall’intuizione inventiva di Nicolas Hayek, che ha salvato l’industria orologiera svizzera. Colorati, allegri, chiassosi, penetranti e declinati in innumerevoli reinterpretazioni diverse, sono composti da ben 51 elementi e tuttavia disponibili a un prezzo democratico nonostante siano “Swiss Made”.

Dalla nascita del concetto di “secondo orologio”, nel marzo del 1983, ne sono state vendute centinaia di milioni. Nel giro di pochissimo tempo, il marchio Swatch si è trasformato in uno dei brand più famosi al mondo – senza mai tradire la sua natura originaria. In media nasce un nuovo design Swatch ogni giorno e mezzo, per garantire un nuovo prodotto al mese, oppure un nuovo capolavoro di una collezione Speciale.

La storia di Swatch: dagli anni ’70 al 1983

Negli anni Settanta del secolo scorso l’industria orologiera svizzera attraversava una grave crisi. Mentre il mercato mondiale mostrava

un’espansione notevole, le esportazioni svizzere registravano un drastico crollo. In meno di dieci anni, dal 1977 al 1983, il valore delle esportazioni (calcolato in franchi) era dimezzato.

La ASUAG, il più grande gruppo orologiero svizzero, e la SSIH subirono gravi contraccolpi dalla crisi. Fortunatamente, però, entrambe intendevano vendere cara la pelle. Nel 1978 i giapponesi sfidarono gli orologiai svizzeri lanciando un orologio spesso soltanto 2,5 millimetri. Gli svizzeri raccolsero la sfida e iniziarono lo sviluppo di un orologio di spessore non superiore ai 2 millimetri, l’equivalente di un fiammifero. Dopo cinque mesi di complesse attività di sviluppo e produzione, alla fine del 1979 ETA SA, società controllata di ASUAG, lanciò Delirium Tremens. Con soli 1,98 millimetri di spessore, ridotti successivamente a 0,98, Delirium è l’orologio più sottile al mondo.

Il segreto di questo lussuoso segnatempo risiede nell’estrema semplificazione. Sotto il profilo produttivo, la classica suddivisione in tre parti (platina inferiore, cassa e fondello) fu sostituita da una cassa realizzata in un unico pezzo, con il fondello che fungeva anche da platina inferiore. Il movimento veniva applicato dall’alto e il vetro zaffiro era inserito in posizione per ultimo, come avviene anche oggi per la realizzazione degli orologi Swatch.

Il successo e l’evoluzione del progetto Delirium Tremens condussero gli ingegneri di ETA SA di Grenchen a chiedersi se fosse possibile progettare un orologio di alta qualità in plastica. Fu così che prese forma il nuovo progetto del modello in plastica che, prendendo le mosse dall’orologio d’oro Delirium Tremens, assunse il nome di Delirium Vulgare (successivamente modificato in “Popularis”).

A gennaio 1981 sono prodotti i primi modelli di colore nero; il nome del progetto passa da Delirium Vulgare a Popularis. A luglio viene lanciato il nome del marchio Swatch. Il 1° dicembre ASUAG⁄Ebauches Ltd. (produttore di sbozzi cronografici) chiede a ETA di creare un orologio Lady Swatch.

Ad aprile 1982 la prima collezione Swatch è pronta e a luglio viene avviata la prima produzione di 300.000 orologi. Nicolas G. Hayek e il Comitato direttivo di ASUAG approvano lo stanziamento di una quota per un ulteriore sviluppo negli Stati Uniti, e autorizzano la creazione di un fondo per la ricerca. Viene effettuato un test con un partner americano in vista del lancio di Swatch sul mercato USA.

A ottobre uno studio di Hayek Engineering AG, che si è rivelato cruciale, indica come Swatch dovesse diventare un elemento essenziale nella strategia futura di ASUAG. Ne emerge che un ulteriore sviluppo della tecnologia Swatch è imprescindibile per il successo aziendale. A dicembre Hayek Engineering suggerisce lo sviluppo di un concetto di marketing internazionale e il lancio di Swatch in Svizzera.

Il 1 marzo: l’ora di Swatch. L’orologio “impossibile” viene lanciato sul mercato: 12 modelli a prezzi compresi tra 39,90 e 49,90 franchi svizzeri sono pronti per la consegna. La produzione totale prevista per il 1983 è di un milione di pezzi. Durante la conferenza stampa viene

comunicato al pubblico l’obiettivo per il 1984: 2 milioni e mezzo di Swatch. Poco dopo Swatch stabilisce un prezzo unitario di 50 franchi (o il relativo equivalente in valute diverse) per tutti i modelli di Swatch standard, sia da uomo sia da donna.

La storia di Swatch: dal 1984 al 1990

1984

A gennaio 1984 viene prodotto il milionesimo orologio Swatch. Swatch entra nel Guinness dei Primati con la costruzione di un orologio gigante del peso di 13 tonnellate, alto 162 metri, presso la sede della Commerzbank a Francoforte, in Germania. All’inizio dell’anno il Comitato direttivo di ASUAG autorizza il finanziamento di campagne pubblicitarie per il lancio di Swatch in Svizzera, Germania e Gran Bretagna.

In aprile fa il suo debutto a Parigi, accompagnato dal morbido suono di 40 sassofoni per celebrare l’arrivo di Urban Sax e Swatch. Swatch organizza la prima edizione dell’evento “Street Painting Performance” nella capitale francese. Alla fine dell’anno ETA ha prodotto 3.503.000 orologi Swatch. Il 19 dicembre a Bienne (Svizzera) viene registrato legalmente il marchio “Swatch Ltd”.

1985

A marzo 1985 viene lanciato il primo Swatch Art Special, con il design di Kiki Picasso, presso il Centro Georges Pompidou a Parigi. In maggio si tiene la seconda edizione dell’evento “Swatch Street Painting Performance” nel Regno Unito, al Covent Garden di Londra. A giugno circa 65 artisti provenienti da tutta Europa si incontrano nella città svizzera di Basilea per il terzo evento “Swatch Street Painting Performance”.

In seguito alla fusione di ASUAG e di SSIH, avvenuta nel 1983, la nuova azienda assume il nome di SMH (Société Suisse de Microélectronique et d’Horlogerie SA). In autunno viene prodotto il decimilionesimo orologio Swatch. La prima serie di orologi in plastica con autentici diamanti, Limelight, viene lanciata a Los Angeles, negli USA.

Swatch lascia la propria impronta nella storia degli orologi con il Jelly Fish trasparente e fashion that ticks, i modelli Raspberry, Ice Mint e Banana della fragrante serie Granita di Frutta (gli orologi profumano davvero di banana, lampone e menta), diventando il primo marchio a trasformare l’orologio in un accessorio di moda chic. A dicembre uno Swatch gigante viene appeso su uno dei più alti grattacieli di Tokyo, in Giappone.

1986

Da gennaio a novembre 1986, Swatch e il Royal College of Art di Londra collaborano al progetto “ Time and Motion ”. Da aprile a ottobre, uno Swatch gigante presta la propria inconfondibile immagine al padiglione svizzero dell’Expo 1986 a Vancouver, in Canada. A giugno il Quai St-Bernard di Parigi è sede della quarta edizione dell’evento “ Swatch Street Painting Performance ”.

Da luglio a novembre si tiene la prima mostra pubblica di un’intera collezione di orologi Swatch, presso il Musée de l’Horlogerie et de l’Émaillerie (Museo di orologi e smalti) di Ginevra. All’asta di beneficienza organizzata da Sotheby’s a Ginevra (Svizzera) in favore dell’Organizzazione della Croce Rossa sono venduti 125 orologi Swatch. E’ sempre del 1986 il lancio del Maxi Swatch (alto 2 metri e 10) e del POP Swatch. L’idea di fondo del POP Swatch è che l’orologio possa essere utilizzato ovunque lo si desideri. Il meccanismo di estrazione consente di indossarlo sui vestiti, al polso o, persino, di applicarlo al frigorifero.

1987

Il novembre 1987 vede il lancio in Giappone dello Swatch Art Special Rorrim 5, disegnato dall’artista nipponico Tadanori Yokoo. Il termine Rorrim corrisponde alla parola inglese “mirror” (“specchio”) scritta al contrario. Nel mese di settembre, grazie alla Torre dell’orologio POP Swatch di Tokyo, il trascorrere del tempo non passa di certo inosservato.

1988

A settembre del 1988 Swatch celebra il quinto anniversario e la produzione del cinquantamilionesimo Swatch; è inaugurato lo

Swatch Newseum nella città svizzera di Bienne e viene lanciata l’ormai leggendaria serie di orologi La Puff, costituita da sei modelli. Viene lanciata anche la famosa serie Foundation Maeght, con Pol Bury, Valerio Adami e Pierre Alechinsky.

1989

A gennaio 1989 viene inaugurato il laboratorio creativo Swatch di Milano, in Italia. Lo Swatch Newseum parte per un tour europeo in cui vengono esibiti tutti gli Swatch prodotti finora. Novantanove personaggi di spicco ricevono in dono uno Swatch Art Special Oigol oro dell’artista italiano Mimmo Paladino.

La storia di Swatch: gli anni ’90

1990

Nel 1990 viene lanciato lo Swatch Chrono, il primo orologio multifunzionale di Swatch. Il COSC rilascia il certificato di qualità di cronometro al 97% a tutti gli orologi Swatch testati. Lo Swatch Scuba 200 viene lanciato negli Stati Uniti.

Presso Sotheby’s, a Milano, si tiene un’importante asta di Swatch durante la quale sono venduti ben 99 modelli. Lo Swatch diventa un oggetto d’arte che, da questo momento, impone prezzi sempre più elevati.

1991

Nel 1991 gli orologi Swatchetables di Alfred Hofkunst sono venduti nei mercati ortofrutticoli di tutto il mondo; i tre modelli Gu(h)rke, Bonju(h)r e Verdu(h)ra sono proposti in una speciale confezione. Il 1° agosto, festa nazionale svizzera. Swatch celebra il 700° anniversario della Svizzera con una versione di Art Special, The 5th National Language, dedicata alle quattro regioni linguistiche elvetiche.

A settembre 1991 la mostra “Swatch & Swatch” riunisce tutti i 729 modelli di Swatch e le 290 varianti in un prestigioso palazzo veneziano : Palazzo Vendramin Calergi. Balza agli onori della cronaca il lancio di Swatch Automatic, il primo Swatch automatico, e della nuova collezione di occhiali da sole clip-on interscambiabili Swatch Eyes. Prende il via, con i primi contatti, la collaborazione con Alessandro Mendini, negli anni a seguire curatore del design di molti orologi Swatch.

1992

Nel 1992 Nicolas G. Hayek dona alcuni orologi Swatch alla collezione permanente del Museo internazionale dell’orologeria nella città svizzera di La Chaux-de-Fonds. Tra maggio e giugno Swatch è impegnata all’Expo 1992 a Siviglia, in Spagna, con il tema “El Paso del Tiempo”. Presso la Casa de la Caridad viene messo in mostra un orologio Sam Francis Art Special.

In primavera viene lanciato il primo Stop Swatch. A giugno Swatch entra a far parte della collezione permanente “L’expo manifeste a Beaubourg”, presso il Centre Georges Pompidou di Parigi. L’ultimo nato della Swatch Art Collection viene creato dall’artista americano di fama mondiale Sam Francis. E’ prodotto in un’edizione limitata di 49.999 pezzi, 48.888 dei quali sono messi in vendita dalla fine di

giugno.

Gli altri 1.111 orologi della collezione restano di proprietà di Swatch Ltd. Tutti i Sam Francis Art Special riportano sul retro della cassa un numero progressivo, mentre all’interno del cinturino è presente un facsimile della firma dell’artista.

1993

Nel 1993 viene lanciato in tutto il mondo il Pop Swatch Art Special Orb della famosa stilista Vivienne Westwood, in occasione della sfilata francese di prêt-à-porter di Parigi. Orb – “ A Symbol of Unfettered Tradition ” (Simbolo di una tradizione priva di vincoli) è il primo orologio Art Special disegnato da uno stilista in esclusiva per 49.999 “Guardiani dell’ordine”. Sempre nel 1993 in Germania, Francia, Italia e Svizzera viene lanciato lo Swatch Aqua Chrono.

Presso la sede dell’UNESCO di Parigi viene lanciato il primo orologio Swatch MusiCall di Nicolas G. Hayek e Jean-Michel Jarre, e viene annunciato il tour che unisce Swatch e Europe in Concert. Lo Swatch MusiCall, il primo orologio da polso con funzioni di sveglia e promemoria, vanta un’inconfondibile sequenza ritmica composta da Jean Michel Jarre. Europe in Concert è il nome dell’orologio e

dell’omonimo tour che, dalla fine di luglio a ottobre, porta Jarre in Belgio, Inghilterra, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Spagna, Svizzera e Turchia.

Swatch partecipa al più grande evento di moda degli Stati Uniti con la serie di orologi Passport 93, disegnati dallo stilista Jean-Charles de Castelbajac, e offre il suo sostegno alla fondazione Elizabeth Taylor Aids Foundation. Swatch sponsorizza due aree della 15a edizione della Biennale di Venezia e mette in palio il premio speciale “Swatch Award” per l’artista più apprezzato di “Aperto 93”, un tema della Biennale, che consiste nell’organizzazione di una mostra itinerante nelle principali città europee. Si aggiudica il riconoscimento l’artista giapponese Yukinori Yanagi.

1994

E’ del 1994 Eggdreams, il primo Swatch Easter Special, edizione pasquale limitata a 33.333 esemplari. Mimmo Rotella, l’artista pop italiano, crea i due modelli Marilyn e Bengala, ciascuno in 22.222 pezzi con numerazione individuale, venduti insieme in un esclusivo cofanetto doppio. Sempre nel 1994 viene lanciato lo Swatch Irony in acciaio, lanciato negli Stati Uniti oltre che in Svizzera, Germania, Italia e Francia, segna l’inizio di una nuova era nella storia di Swatch. Si tratta di 12 modelli tutti nuovi, con eleganti casse in acciaio disponibili in due misure diverse (Big e Medium).

Nel periodo natalizio viene presentato per la prima volta l’orologio Swatch Scuba della linea Swatch Loomi. La più nuova, sensazionale funzionalità del Loomi è data da un piccolo pulsante-interruttore: basta una pressione per illuminare il quadrante. I colori del quadrante sono mutevoli e trasformano un orologio da giorno in un prezioso accessorio da sera.

Swatch avvia un’intensa collaborazione con Mercedes per lo sviluppo di un’automobile elettrica. Il progetto sfocia nella realizzazione delle auto “Smart”.

L’orologio natalizio del 1994 denominato Xian LaX, edizione speciale di Natale limitata a 22.222 pezzi, viene presentato dal suo creatore, lo stilista Christian Lacroix, in occasione delle sfilate parigine del prêt-à-porter.

1995

La prima edizione speciale Swatch creata per San Valentino si chiama For your heart only è del 1995. Nello stesso anno Nicolas G. Hayek tiene un discorso nella sede statunitense delle Nazioni Unite a New York e presenta lo Swatch UNlimited, commissionato dall’ONU in occasione del 50° anniversario della sua fondazione.

Nel 1995 “Directors Set” è il nome degli Swatch Art Special durante la loro ideazione. Vengono poi lanciati come Cinema Set. Tre registi di spicco disegnano il proprio Swatch: Akira Kurosawa, Pedro Almodóvar e Robert Altman. Viene lanciato C-Monsta, l’edizione speciale di Swatch per l’estate 1995. Dotato di una speciale confezione realizzata con una cuffia verde sgargiante, questo Swatch Scuba sfoggia un cinturino in plastica rossa bitorzoluta. È realizzato in un’edizione limitata di 30.000 esemplari.

Sempre nel 1995 Swatch presenta la New Artist Collection. La prima collezione vede la partecipazione di sei artisti, cinque europei e uno giapponese, ciascuno dei quali crea un modello in un’edizione limitata di 50.000 pezzi. Duemila scatole in plexiglass sono impiegate come cornice per unire questi modelli in un’immagine multicolore, contenente concetti diversissimi tra loro per forme, colori e idee. La collezione viene realizzata con il contributo dell’artista multimediale spagnolo Antoni Miralda, del ballerino e coreografo britannico Lindsay Kemp, dell’artista italiano Riccardo Licata, del designer tipografico giapponese Hajime Tachibana, dell’artista svedese Bengt Lindström e dell’artista olandese Corneille Guillaume Beverloo.

La Irony Collection di Swatch viene ampliata con i modelli in acciaio e alluminio Chrono e Scuba.

1996

Nel 1996 Swatch va nello spazio! Access to space : l’equipaggio della navetta spaziale Columbia conta un astronauta svizzero, Claude

Nicollier, che per questa sua terza, impegnativa missione ha scelto di indossare un orologio Swatch Access.

Swatch Telecom, una joint venture tra SMH/Swatch e Siemens, lancia nel 1996 la serie di tre telefoni Swatch Cordless Phone basati su tecnologia DECT (Digital European Cordless Telecommunication), che garantiscono comunicazioni prive di interferenze e sicurezza contro le intercettazioni. I nuovi telefoni, dall’inconfondibile design Swatch, sono predisposti per sviluppi futuri e possono essere facilmente impiegati in applicazioni private e semiprofessionali.

Nello stesso anno, Swatch presenta Oracolo, il primo orologio dedicato alla simbologia. Si ispira agli antichi simboli dei popoli nomadi per parlare del tempo e della sua valenza. La tecnologia di Swatch si fonde con il misticismo archetipico, ottenendo uno straordinario effetto di contrasto e mostrando il segno dei tempi.

L’orologio Light-Tree della speciale edizione natalizia 1996 invita gli appassionati del marchio di tutto il mondo a creare scintillanti alberi di Natale ; l’orologio è disponibile in soli 20.000 pezzi. Nicolas G. Hayek presiede l’inaugurazione del primo Swatch Megastore a New York, nella 5th Avenue. Lo sprinter americano Michael Johnson crea insieme a Swatch l’orologio Swatch Chrono Gold Medal, un monumento al suo record storico, traendo ispirazione dalla spettacolare tecnica impiegata da Johnson nella corsa. L’orologio è lanciato in occasione dell’inaugurazione del primo Swatch Store italiano a Venezia.

Nel 1997 i musei Guggenheim di New York e Venezia aprono le porte a Swatch e Arnaldo Pomodoro, il designer di Rotor, il primo orologio Irony Art Special presentato in un’edizione limitata di 700 esemplari. Nello stesso anno, le star presenti al 50° Festival

Internazionale del Cinema di Cannes indossano l’orologio Swatch Access 5e Elément. L’orologio rende omaggio al film omonimo (Il quinto elemento) del regista francese Luc Besson. Per poter accedere al banchetto, gli invitati alla cena di gala del Festival di Cannes devono “passare” il proprio orologio al punto di controllo.

Sono sempre del 1997 l’orologio Ora et Signora per il club italiano di calcio Juventus che compie 100 anni; Swatch rende omaggio

all’evento con un orologio Access che apre i cancelli agli eventi calcistici della Signora del calcio italiano. A ottobre Swatch crea la nuova e sottilissima linea Swatch Skin. È un vero e proprio successo : quasi venti

anni dopo il Delirium Tremens, Swatch introduce sul

mercato l’orologio in plastica più sottile al mondo. Le

top model Tyra Banks e Michelle Behennah, che sono

abituate a sfoggiare sulle passerelle gli abiti più costosi

al mondo e i capi più trendy di stilisti internazionali di

spicco, per Swatch indossano solo uno Skin. Questo

orologio in plastica, nonostante i pochi grammi di

peso, è senza ombra di dubbio un accessorio di moda

che si fa notare, un must per l’avanguardia fashion.

Come indicato dalle modelle con l’aff ermazione “ Sono

nuda ? Oppure no ? ”, la campagna pubblicitaria rende

visivamente la sensazione di essere senza veli che si

prova indossando lo Skin

.

—–

