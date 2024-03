Valsport Hype: la capsule collection di sneakers urban-luxury

La capsule Hype di Valsport cattura l’essenza del design ribelle degli anni ’80 e la trasforma in una proposta contemporanea di alta qualità.

Valsport presenta al mondo della moda e degli sneakers aficionados la sua ultima novità: la capsule Hype. Questa collezione rappresenta una perfetta sintesi tra il dinamismo culturale degli anni ’80 e le tendenze contemporanee, offrendo una soluzione di stile per chi cerca nel proprio look un equilibrio tra un’estetica distintiva e comfort di lusso.

Le sneakers Hype si distinguono immediatamente per il loro design all’avanguardia. L’introduzione di una tomaia XL rappresenta una vera e propria innovazione nel campo delle calzature urban, donando a chi le indossa non solo un’immagine di forza e audacia ma anche una sensazione di protezione e solidità sotto ogni passo. L’elemento che più sorprende è la suola custom creata esclusivamente per Valsport: rispetto alle tradizionali suole heritage, questa propone dimensioni amplificate e una colorazione bicolore che esalta l’unicità di ogni modello, facendo delle Hype un vero e proprio oggetto del desiderio per gli amanti del genere.

La qualità artigianale, fiore all’occhiello di Valsport, trova nella Hyp la sua massima espressione. La selezione di materiali pregiati, come la pelle utilizzata per la tomaia e la fodera, eleva queste sneakers a un livello superiore di comfort e resistenza, confermando l’impegno del brand nel garantire una calzata perfetta e un’esperienza d’uso senza eguali. Il simbolo del boomerang, distintivo di Valsport, si fa portatore di un’eredità di eccellenza e originalità, che si rinnova con ogni nuova collezione.

Disponibili in cinque diverse varianti di colore, le HYPE offrono un’ampia possibilità di personalizzazione. Ogni sneaker diventa così un’affermazione di stile personale, capace di adattarsi a diversi outfit e occasioni, dalla giornata lavorativa alla serata più glamour.

Fonte Valsport

Copyright Image: Sinergon LTD