Zaini e borsoni da viaggio 2024: la collezione Thule Chasm si caratterizza per il suo forte impegno verso la sostenibilità, introducendo tessuti 100% riciclati e un rivestimento impermeabile privo di PFAS.

La linea di zaini e borsoni Thule Chasm 2024 inaugura un’era di sostenibilità e stile, rinnovandosi completamente con l’introduzione di tessuti al 100% riciclati. La nuova palette di colori introdotta con la collezione 2024, che include le nuove tonalità Pond Gray e Golden Brown, oltre ai già apprezzati Olivine e Black, trae ispirazione diretta dalla natura. Queste colorazioni sono state pensate per integrarsi perfettamente in ogni contesto, rendendo gli zaini e i borsoni Thule Chasm ideali per ogni tipo di esplorazione.

La collezione, disponibile in diverse dimensioni e stili, è progettata per adattarsi a qualsiasi avventura, sia essa una breve gita fuori porta o un viaggio di esplorazione più lungo. La praticità è assicurata da dettagli come gli spallacci removibili, gli spazi ben organizzati, i manici extra-large e le tasche facilmente accessibili, che fanno di Thule Chasm la soluzione ottimale per ogni esigenza di viaggio.

In linea con l’impegno di Thule verso la protezione dell’ambiente, ogni articolo della collezione Chasm del 2024 è realizzato esclusivamente con tessuti riciclati, sia per l’esterno che per le fodere interne. Un ulteriore passo avanti nella sostenibilità è rappresentato dall’eliminazione dei PFAS dal rivestimento impermeabile esterno, garantendo così la protezione dell’equipaggiamento dall’umidità, senza compromettere la salute dell’ambiente con sostanze chimiche dannose.

La durabilità e la resistenza dei materiali selezionati per Thule Chasm assicurano che questi prodotti possano essere utilizzati intensamente per anni. I nuovi borsoni e zaini Thule Chasm sono dei compagni di viaggio affidabili, eleganti e rispettosi dell’ambiente.

Copyright Image: Sinergon LTD