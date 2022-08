Bici elettrica Angell Cruiser: la nuova e-bike ancora più versatile

La bici elettrica Angell Cruiser nasce dal desiderio di offrire un nuovo modo di viaggiare in città ed è una versatile aggiunta alla gamma originale di e-bike Rapide, progettata per offrire un’esperienza più confortevole in bicicletta.

Fondata nel 2018 da Marc Simoncini, Angell nasce dalla volontà di valorizzare l’eco-responsabilità ed è orientata al comfort, la nuova Cruiser unisce grande potenza a una tecnologia innovativa, che regala un’esperienza di guida senza precedenti, su misura per ogni ciclista.

Dopo il lancio della prima gamma Rapide, incentrata sulla leggerezza e l’agilità dei suoi modelli M e S, Angell promuove ora la sua crescita con il lancio di una soluzione di mobilità urbana che soddisfa tutte le esigenze.

Bici elettrica Angell Cruiser: caratteristiche

La nuova gamma Cruiser offre un modello completamente attrezzato con una posizione di guida più rilassata. Con pneumatici più larghi, la nuova e-bike migliora il comfort generale e la trazione, senza compromettere il telaio ultra elegante e aerodinamico e il design futuristico, l’estetica distintiva di Angell.

Le elevate caratteristiche di sicurezza si sono dimostrate estremamente efficaci per la protezione dei ciclisti urbani di Angell: la serratura elettronica incorporata, l’allarme del rilevatore di movimento, e le funzioni di geolocalizzazione riducono moltissimo la probabilità di furto. Oggi, il brand sta facendo un ulteriore passo avanti nella protezione dai furti con l’introduzione di “Angell Back or Promise”, una garanzia offerta automaticamente a tutti i nuovi clienti, grazie alla quale le bici vengono sostituite in caso di furto entro due anni dell’acquisto.

Ricaricabile in sole 2 ore grazie a una batteria compatta e rimovibile per caricarla ovunque, la Cruiser vanta un’autonomia media di 70 km. La batteria altamente funzionale garantisce la sicurezza del ciclista con freni e indicatori luminosi integrati, mentre il manubrio vibrante segnala la direzione da seguire durante la navigazione, caratteristiche indispensabili e uniche di tutte le bici Angell.

La Cruiser beneficia inoltre di tutta la tecnologia avanzata sviluppata da Angell, compresi gli ultimi miglioramenti apportati alla gamma originale. Con un touch screen ad alta leggibilità da 2,4″ completamente personalizzabile e in grado di visualizzare velocità, indice di inquinamento, livelli di batteria e un sistema GPS integrato, Angell offre una smart bike davvero autonoma. Con tre modalità di guida Free-Ride, Navigation e Sport, con quattro livelli di assistenza elettrica, la “Cruiser” consente un’esperienza di guida senza interruzioni.

La Cruiser è disponibile sul sito di Angell. Le bici Cruiser sono disponibili in nero opaco, al prezzo di 2,990 €.

