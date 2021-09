Furbetti con e-bike truccate beccati dai Carabinieri

Attenzione alla velocità massima delle bici elettriche: sanzioni per chi non rispetta la normativa.

Che qualcuno di sia fatto prendere un po’ la mano dalle e-bike e dalle bici a pedelata assistita è più di un sospetto, viste le velocità alle quali sfrecciano qualcuno di questi modelli. A questo proposito, c’è da ricordare che la velocità massima è di 25 km/h. Ecco allora arrivare i primi controlli, come è avvenuto a Bari.

Le verifiche vengono effettuate grazie al CMC, ovvero il Centro Mobile di Controllo su strada per ciclomotori e motocicli. Si tratta di un sistema a rulli che permette in pochi istanti di far “girare” il motore della e-bike e controllare appunto la velocità massima.

Un aspetto da non prendere sottogamba, come abbiamo visto anche per i monopattini elettrici, che rendono la bicicletta elettrica equivalente ad un ciclomotore, sul quale però si sta circolando senza casco, targa, assicurazione ed immatricolazione.

Nei controlli effettuati a Bari, in una sola ora sono stati scoperti tre bici irregolari. Sono quindi scattate multe e fermo del mezzo, con tutte le conseguenze del caso.

