Helbiz e-bike sharing: quanto costa e come funziona

Tutto quello che c'è da sapere.

Helbiz e-bike sharing è il servizio di bici elettriche a noleggio: come funziona? Ricordiamo che la società italo-americana è in prima linea sul fronte del noleggio dei monopattini elettrici, ma ne abbiamo parlato in tante altre occasioni, come per esempio in occasione del lancio di Helbiz Kitchen.

Dove è presente la e-bike Helbiz in Italia?

Al momento il servizio Helbiz e-bike è presente a Torino, Cesena e Roma.

Le caratteristiche delle bici elettriche Helbiz e-bike sharing

Helbiz e-bike sharing utilizza un modello di bici elettrica che non a caso è stata battezzata “Greta”. La velocità massima è di 25 km/h grazie al un motore elettrico da 250W di potenza. La capacità della batteria è di 14 AH mentre l’autonomia massima stimata è di circa 80 km con una ricarica completa.

Sulle e-bike è installato un GPS a bordo in modo che Helbiz possa vigilare sulla circolazione. In questo modo la società potrà intervenire in caso di eventuali episodi di vandalismo riportando le bicilette presso la propria sede e quindi provvedere alle operazioni di ricarica e manutenzione.

Helbiz e-bike sharing: quanto costa?

La tariffa per utilizzare le biciclette elettriche di Helbiz è semplice: 25 centesimi per lo sblocco, più 7 centesimi al minuto.

E’ anche possibile sottoscrivere un abbonamento Helbiz Unlimited pensato per gli utilizzatori di monopattini e biciclette che vorranno spostarsi potendo contare su un’unica tariffa flat di 39,99 € al mese.

Compreso nel prezzo ogni giorno e per tutto il mese si potrà usufruire di corse illimitate della durata massima di 30 minuti. L’abbonamento vale per monopattini elettrici e biciclette a pedalata assistita ed è valido in tutto il mondo: Europa, Stati Uniti ed Asia.

