Un monopattino elettrico da 200 CV tenterà il record di velocità a Monza

Velocifero è un marchio italiano dedicato a prodotti di mobilità futuristici e particolari che il 30 giugno 2023, all’Autodromo di Monza, realizzerà il primo World Record Challenge di velocità usando un monopattino elettrico da oltre 200 CV.

Si tratta quindi di un super monopattino, più veloce e potente anche di quelli realizzati per l’eSkootr Championship, realizzato ad hoc per questo evento.

La sfida di Velocifero

L’impresa in monopattino, un potente prototipo, è voluta da Alessandro Tartarini e arriva 54 anni dopo il Record Mondiale di Velocità ottenuto da suo padre Leopoldo con un prototupo a tre ruote, sempre al Circuito di Monza.

In questa prova inedita l’obiettivo è puntare i riflettori proprio sul monopattino elettrico, tipologia di veicolo qui spinto al limite e visto come simbolo di una nuova mobilità, realizzato ad hoc per l’occasione con una tecnologia sofisticata.

Tartarini, quindi, si cimenterà nelle tre tipiche specialità dei record: velocità massima, velocità su chilometro lanciato e accelerazione 0-100 km/h tutte certificate dai cronometristi della Federazione Motociclistica Italiana. L’impresa, come dichiarato da Tartarini stesso, è supportata da Rydbatt, Jinyuxing e Kangni, sponsor dell’evento che nasce come primo di un ricco programma che vedrà i veicoli di Velocifero mettersi alla prova sia in pista che in strada.

L’evento potrà essere seguito da tutti il 30 giugno 2023 alle ore 11.00 sul sito velocifero.eu.

—–

