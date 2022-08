Con questa moto 125 elettrica l’autonomia non è più un problema

Alrendo Bravo TS è la moto elettrica equivalente ad una 125 con autonomia massima fino a 438 km: un vero record. Certo, si tratta di 438 km nel ciclo urbano, che scendono a 160 se percorsi a 120 km/h, mentre sono 280 km se percorsi a 80 km/h.

Ma chi è Alrendo? Stiamo parlando di un produttore cinese che ha deciso di sfidare con prodotti economici case come Zero Motorcycles o Livewire.

C’è da dire che, a causa delle dimensioni e della capacità della parte ciclistica, l’Alrendo TS Bravo sembra essere un modello con una potenza maggiore di quella reale.

La TS Bravo monta una batteria da 17,3 kWh (14,3 kWh netti). Le sue grandi dimensioni aggiungoo peso all’insieme ma, grazie al caricabatterie incorporato, con 3,8 kW di potenza è possibile ricaricare completamente la batteria in meno di quattro ore.

Il motore elettrico, dal canto suo, è posizionato centralmente e ha una potenza nominale di 11 kW (14,75 CV), mentre la potenza massima è di 20 kW (27 CV). È in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 8 secondi, mentre la velocità massima è di 135 km/h.

Con questa moto cinese, si apre in Europa una nuova categoria di moto elettriche, quella delle equivalenti a 125 con grande autonomia. Dato che la potenza massima del motore non deve essere limitata dalla potenza nominale (che deve essere al massimo di 11 kW per poter essere classificata come 125), i costruttori stanno già lavorando a modelli decisamente più appetibili rispetto alle moto 125 attuali. Ne vedremo delle belle, insoma.

Per quanto riguarda il prezzo, in Europa è disponibile attorno ai 11.350 euro, ma non è venduta in Italia.

