Cake Makka lo scooter elettrico svedese in collaborazione con Polestar

Cake Makka è lo scooter elettrico svedese nato in collaborazione con Polestar Volvo, con prezzo da 3.500 euro e autonomia 50 km.

Cake Makka è lo scooter elettrico svedese nato in collaborazione con Polestar. L’abbiamo visto dal vivo ad EICMA 2021, ma l’avevamo conosciuto precedentemente a proprosito del Polestar Re:Move, il “monopattino cargo”.

Cake fa dell’ambiente un punto imprescindibile. La produzione di due ruote elettriche punta all’utilizzo di materiali sostenibili, con design originale e minimalista che si riflette in massima semplicità d’uso, versatilità, e robustezza.

Cake Makka: com’è fatto



Estetica vintage, struttura tubolare, e grande ergonomia: è la serie Makka della gamma Cake, che si focalizza appunto sulla versatilità con il look tubolare che prevede un faro anteriore a Led.

Dal punto di vista tecnico si fa apprezzare l’ammortizzatore posteriore Öhlins, il freno a disco anteriore con profilo ondulato, il telaio in alluminio ma anche la copertura della batteria nel colore Snow Matte di Polestar, con dettagli a contrasto in nero.

Velocità massima è di 45 km/h, pesa 70 kg comprensivi di batteria compresa mentre le ruote fat da 14” permettono l’utilizzo anche sullo sterrato.

La batteria agli ioni di litio da 31Ah 1.5 kWh si ricarica completamente in 3 ore in un impianto domestico, essendo estraibile. L’autonomia massima è di 50 km ed è presente la frenata rigenerativa e due riding mode.

Versioni e prezzi del Cake Makka

Cake Makka è disponibile in due versioni, più una serie speciale, ordinabili sul sito ufficiale.

● Makka Flex, in grigio o in bianco, motore da 3.6 kW e velocità massima di 45 km/h per un’autonomia di 50 km in uso urbano. È un piccolo scooter, leggero e maneggevole, pensato per la città. Gode anche di batterie estraibili. Prezzo da 3.800 euro.

● Makka Range, che come dice il nome aumenta l’autonomia a 60 km, riducendo le prestazioni. Il motore è infatti da 1.8 kW e la velocità massima di 25 km/h. Prezzo da 3.500 euro.

● Polestar Edition, di nuovo in collaborazione col marchio del gruppo Geely. Si distingue per il colore bianco, e per l’apposito supporto da agganciare alla vettura.