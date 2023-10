Scorpion Belfast Evo Carbon: il nuovo Jet dal gusto vintage

Scorpion Belfast Evo Carbon è il nuovo casco jet dal carattere forte, che unisce uno stile classico e insieme dirompente, un livello di comfort altissimo per un peso inferiore a 1 kg. E così, per cambiare ancora una volta tutte le carte del mercato, Scorpion Sports, con il suo jet Belstaf Evo dal gusto decisamente retrò, si veste con il più nobile e leggero dei materiali: il Carbonio.

Scorpion Belfast Evo Carbon rivendica con classe e distinzione la sua natura ribelle: il visierino solare a scomparsa, l’effetto cuoio vintage, il rivestimento cucito a mano, questo nuovo casco Scorpion incarna sia lo spirito café racer, sia quello tipicamente custom. La “S” stilizzata frontale di “Scorpion” scompare per lasciare spazio ad un prodotto unico e senza tempo.

La calotta è in Ultra TCT Carbon, sviluppato in esclusiva da Scorpion, il nuovo sistema offre una protezione senza eguali. Estremamente leggera, la calotta è realizzata con un mix di fibre nobili dove predomina il carbonio. In caso di impatto, consente un grandissimo assorbimento dell’energia grazie alla sua particolare capacità di deformarsi.

