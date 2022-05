Triumph presenta le nuove colorazioni della gamma MY23.

Triumph moto 2023: le novità della gamma per il prossimo anno sono i nuovi colori selezionati da Triumph per i modelli roadster a 3 cilindri rispondono alle richieste di numerosi appassionati per livree più estroverse, sportive e dinamiche.

Triumph moto 2023: Speed Triple 1200 RS

Come MY23, la Speed Triple 1200 RS, roadster sportiva al top della gamma Triumph Motorcycles, viene proposta in 3 colorazioni: confermate le sofisticate Matt Silver Ice e Sapphire Black, viene aggiunta la nuova e decisamente dinamica opzione Matt Baja Orange, completata da grafiche “RS” in Silver Ice e Graphite.

La nuova vernice Matt Baja Orange include il serbatoio, i fianchetti laterali, le finiture del faro anteriore sdoppiato, il codino sportivo, la copertura sellino passeggero e lo spoiler motore, mentre viene mantenuto il caratteristico ed esclusivo parafango anteriore in fibra di carbonio.

Triumph moto 2023: Street Triple 765 RS e R

Punto di riferimento della categoria mid-size, la Street Triple RS è ora disponibile nella nuova aggressiva soluzione Carbon Black che riguarda serbatoio, parafango anteriore, fly screen, fianchetti, codino e copertura sellino passeggero, spoiler e pannelli laterali radiatore. Lo schema cromatico prevede la nuova finitura Bronze per i cerchi e grafiche decorative Bronze e Jet Black.

La dinamica versione R si presenta in versione MY23 in colorazione Matt Carbon Black, arricchita da grafiche sportive in Metallic Grey.

Triumph moto 2023: Trident 660

Restano 4 le scelte di colorazione per la best seller Triumph Trident 660: confermate Sapphire Black, Silver Ice e la versione Matt Jet Black, mentre viene presentata per la prima volta la novità Matt Baja Orange.

Particolarmente sportivo e giovanile, lo schema Matt Baja Orange riveste serbatoio e parafango anteriore, e viene completato da grafiche serbatoio in Storm Grey, pannelli laterali del radiatore in Matt Storm Grey cosi come il codone, e faro anteriore in Jet Black.

Triumph moto 2023: Rocket 3 R

Viene confermata l’elegante colorazione Phantom Black cosi come la sofisticata Silver Ice e Cranberry Red, mentre viene aggiunta la nuova opzione Matt Silver Ice. Il nuovo schema cromatico include serbatoio, parafango anteriore, e codone, mentre sono in finitura Jet Black i pannelli laterali, il fly screen e le coperture laterali del radiatore.

Triumph moto 2023: Rocket 3 GT

Tutta nuova la gamma colori per la Cruiser top di gamma MY23: la nuova livrea Sapphire Black, e un più appariscente schema Carnival Red e Sapphire Black, che include un elegante filetto in argento e realizzato a mano.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.