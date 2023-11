Velocifero Race-X: a pochi giorni dall’apertura di Eicma 2023, Velocifero svela in anteprima la scrambler elettrica che può essere guidata a partire dai 16 anni di età. Dopo il grande riscontro ricevuto a seguito della presentazione del concept Race-X nella scorsa edizione, Velocifero si è dedicata alla realizzazione della versione definitiva della scrambler dal look moderno e sportivo, che vanta soluzioni estetiche e tecnologiche di altissimo livello.

Con un’autonomia fino a 170 km e una velocità massima di 110 km/h, Race-X è una delle poche moto elettriche sul mercato la cui ricarica completa di 2,5 ore può essere effettuata non solo da una comune presa 110-240 Volt, utilizzando l’apposito caricabatterie, ma anche presso le colonnine pubbliche di ricarica in Corrente Alternata (AC).

Il motore elettrico è alimentato a 72 V ed eroga una potenza nominale di 7 kW e una potenza massima di 10 kW con una coppia di 220 Nm. La batteria agli ioni di litio pesa 43 kg, opera a 72 V, ha una capacità di 6.480 Wh (6,48 kWh).

Dal punto di vista estetico, Velocifero per Race-X ha risolto il posizionamento delle batterie creando una parte centrale completamente carenata che si integra con la struttura del telaio in alluminio a vista. Tradizionali le sospensioni della moto, che adottano una forcella up side down e un singolo ammortizzatore collegato al forcellone oscillante, anch’esso di alluminio.

I freni sono costituiti da due dischi anteriori di diametro 320 mm e un posteriore di diametro 225 mm; per Race-X si sono scelte ruote con un diametro di 17’’ all’anteriore con pneumatico 120/70, e 15’’ al posteriore, con pneumatico 160/60.

Race-X è equipaggiato con una dashboard di 5,5 pollici di ultima generazione con tecnologia TFT, dove tra le varie funzioni si può scegliere tra 4 mappature di guida: P, Eco, Sport e Sport +. Il peso complessivo di Race-X in ordine di marcia, grazie all’uso di leghe leggere, risulta contenuto in soli 153 kg.

Race-X verrà prodotta a partire dal mese di marzo 2024 e sarà disponibile, in 4 colorazioni: giallo, rosso, bianco e grigio. Il prezzo di listino sarà di 7.600 f.f. €, incentivi esclusi.

Qui tutte le informazioni su date e orari di Eicma, ma anche come arrivare e dove sono i parcheggi.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori.

Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED