Il casco jet Hype è stato progettato integrando nella sua struttura l’interfono Ssena Smart10 proprio per permettere a tutti i piloti di mantenere alta la concentrazione sul traffico.

Wheelup Hype HP3.S-PLUS è il casco jet dalle prestazioni urbane ideali che integra il sistema di comunicazione Bluetooth Sena Smart10 nella sua struttura. Perfetto per l’estate in città, ma anche per viaggi a medio raggio, è la soluzione che rende la mobilità urbana di scooteristi e motociclisti sempre più sicura e comoda, ad un prezzo alla portata di tutti.

Wheelup Hype HP3.S-PLUS: caratteristiche

Il casco jet Hype HP3.S-PLUS è stato progettato integrando nella sua struttura l’interfono Sena Smart10 proprio per permettere a tutti i piloti di mantenere alta la concentrazione sul traffico, riuscendo comunque a gestire una telefonata urgente o a prestare attenzione alle indicazioni GPS dello smartphone.

HP3.S-PLUS è pratico e sicuro in ogni momento della giornata, con calotta in materiale termoplastico, visiera trasparente lunga e visierino parasole retraibile, prese d’aria anteriori e posteriori, chiusura micrometrica e un peso di circa 1300 grammi. Al suo interno è stato integrato un sistema di interfono bluetooth HD a 4 vie con tecnologia Bluetooth 5.0 che dà la possibilità di effettuare chiamate in vivavoce e partecipare a una conversazione con un compagno di guida fino a 900 metri di distanza, fornendo indicazioni GPS e la possibilità di ascoltare e condividere musica se abbinato a un lettore MP3 o smartphone.

Tre pulsanti permettono un utilizzo sicuro ed intuitivo anche durante la guida. E, grazie al protocollo Universal Intercom, l’interfono è compatibile con tutta la gamma Sena, con la gamma Interphone U-Com e con interfoni OEM prodotti da Sena (Shoei, HJC, Nolan, Xlite, Nexx, LS2) mantenendo la carica fino a 12 ore in conversazione. Come per tutti gli interfoni Sena, il firmware è aggiornabile in completa autonomia da parte dell’utente e la garanzia è di 2 anni per le componenti elettroniche e di 5 anni per il casco.

HP3.S-PLUS è disponibile in 3 colorazioni (Glossy White, Metal Titanium e Matt Black) nelle taglie dalla XS alla 2XL.

Le migliori offerte Amazon

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.