Tutte le caratteristiche dello scooter a tre ruote giapponese nella versione 2022

Lo Yamaha Tricity 300 si rinnova e si propone nel modello 2022 in due nuove colorazioni Petrol Blue e Sand Grey. Appartenente alla famiglia Urban Mobility Yamaha, lo scooter a 3 ruote viene proposto al prezzo di 8.099 €..

Il tre ruote dalla cubatura di 300cc, spinto dal motore Blue Core Euro 5 e con cambio automatico CVT, può essere guidato da clienti con la patente B, fatto che lo rende uno dei modelli Yamaha più accessibili. A seguire tutte le caratteristiche nel dettaglio.

Tecnologia Leaning Multi Wheel per una migliore stabilità

L’esclusivo scooter a 3 ruote adotta l’esclusiva tecnologia Yamaha Leaning Multi Wheel (LMW), già stata testata su Tricity 125 e poi sulla moto NIKEN Sport Tourer. Questo avanzato sistema di sospensione/sterzo LMW-Ackerman presenta un parallelogramma e una sospensione anteriore cantilever con due steli montati all’interno delle ruote anteriori. Il layout offre una guida sportiva, agile e sicura, insieme a una maggiore sensazione di stabilità durante la guida su superfici scivolose o irregolari.

L’avanzato meccanismo di sterzo LMW contribuisce a rendere facile l’utilizzo del mezzo. L’angolo di sterzo di 72°, fa di Tricity 300 un veicolo estremamente maneggevole nelle strade congestionate – e con 130 mm di altezza libera dal suolo, questo versatile 3 ruote è costruito per affrontare superfici irregolari ed evitare di toccare terra quando viene spinto sui cordoli durante il parcheggio.

Avere due ruote davanti per il pilota significa sfruttare un’aderenza aggiuntiva e la grande potenza frenante dei due dischi anteriori, il che rafforza le sensazioni di sicurezza e stabilità. L’ampia carreggiata di 470 mm aggiunge equilibrio e stabilità in sterzata e in curva, rendendo questo nuovo modello di Urban Mobility ideale per tutti.

Il Motore Blue Core di Yamaha Tricity 300

Il motore che equipaggia il nuovo Yamaha Tricity 300 è il monocilindrico 4 tempi SOHC 300 cc 4 valvole raffreddato a liquido. Per ottenere un alto livello di efficienza della combustione, il disegno della camera di combustione e del condotto di aspirazione è ottimizzato e il leggero cilindro con trattamento in DiASil ed offset è dotato di un robusto pistone forgiato.

Per un’accelerazione decisa e consumi ridotti il motore adotta setting dedicati per la mappatura dell’iniezione, mentre l’iniettore a 12 fori presenta un angolo di spruzzo ottimizzato che aumenta l’efficienza della combustione per una coppia corposa ai bassi e medi regimi.

Le perdite di potenza sono ridotte grazie all’utilizzo di un sistema di lubrificazione a carter semi-secco. Tricity 300 è dotato di un albero motore forgiato monoblocco più leggero e compatto rispetto ai modelli tradizionali. Altre caratteristiche degne di nota di questo nuovo sofisticato modello includono un termostato di tipo bypass per il sistema di raffreddamento che contribuisce a velocizzare il riscaldamento del motore e a ridurre i consumi.

Yamaha Tricity 300 dispone di Smart Key

L’utilizzo del Yamaha Tricity 300 è più pratico che mai grazie al sistema Smart Key. Finché il pilota ha con sé la Smart Key, può eseguire tutte le operazioni principali tramite il pulsante multifunzione. Questo include l’accensione o lo spegnimento, l’avviamento e l’arresto del motore e lo sblocco del manubrio, della sella e del coperchio del serbatoio del carburante.

Traction Control System

Oltre alla sensazione di sicurezza e stabilità associata alla configurazione a 3 ruote e al maggiore controllo offerto dall’ABS e dall’Unified Braking system, Traction Control System (TCS) aggiunge un ulteriore livello di controllo a Tricity 300.

Ciclistica

Il telaio di nuova concezione è costruito con tubi di piccolo diametro che offrono un buon equilibrio tra forza e rigidità. Per ridurre al minimo le vibrazioni, il motore viene montato sul nuovo telaio con un sistema a leveraggi, per una guida fluida e confortevole. Tricity 300 è equipaggiato con ruote da 14 pollici sia all’anteriore che al posteriore.

Impianto frenante prevede dischi da 267 mm su tutte e tre le ruote, offrendo una maggiore controllabilità della frenata su un’ampia varietà di superfici stradali. Il nuovo tre ruote 300 è dotato di ABS e del sistema Unified Braking System Yamaha che fornisce una forza frenante equilibrata a tutte e tre le ruote per un maggiore controllo.

Sistema Tilt Lock Assist

Una caratteristica chiave del nuovo Tricity 300 è il sistema Tilt Lock Assist che aiuta lo scooter a rimanere in piedi quando è fermo. Questo sistema è dotato di pinza e freno a disco montati sul braccio superiore a parallelogramma del meccanismo LMW. Quando il sistema Tilt Lock Assist è attivato, l’attuatore elettrico compatto della pinza spinge le pastiglie sul disco e blocca il leveraggio del parallelogramma.

Non appena viene ruotato l’acceleratore di Tricity 300, il sistema Tilt Lock Assist si disinserisce automaticamente, consentendo al pilota di ripartire agevolmente e senza sforzo. Il sistema di Tricity 300 Tilt Lock Assist è completamente separato dalle funzioni di sospensione, rendendo più facile e confortevole spingere in avanti o indietro il mezzo durante il parcheggio.

Caratteristiche principali Yamaha Tricity 300

Dinamico e nuovo modello a 3 ruote Urban Mobility

Il design a 3 ruote offre una maggiore sensazione di stabilità

Facile da guidare anche per i neofiti

Si guida con la patente B

Esclusiva tecnologia Yamaha Leaning Multi-Wheel (LMW)

Stile moderno, smart e attivo con qualità premium

Sistema Tilt Lock Assist per una maggiore praticità

Motore economico, potente e silenzioso BLU CORE

Massimo comfort, controllo e convenienza in città

Il peso più basso della categoria per una guida leggera e parcheggi facili

Vano per 2 caschi integrali – o 1 casco integrale e una valigetta A4

Luci a LED e strumentazione LCD

Utilizzo facile con Smart Key

TCS, ABS e Unified Brake System

Freno di stazionamento

Carena predisposta per l’utilizzo di coprigambe e coprimani

Prezzo e disponibilità

Disponibile in tre opzioni colore, Patrol Blue, Sand Grey e Gunmetal Grey al prezzo di 8.099 euro f.c..

