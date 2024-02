Classifica della seconda giornata di Test MotoGP che si è disputata sul tracciato malese di Sepang. Velocissima la Ducati con Bastianini.

Si è concluso il secondo giorno di test sul tracciato malese di Sepang. Il miglior tempo è stato fatto registrare a fine giornata da Enea Bastianini con la Ducati ufficiale in 1’57″134 migliorando di tre dicimi il record della pista che era del compagno di squadra Pecco Bagnaia.

Secondo miglior tempo per Jorge Martin (Pramac Racing), che era stato il più veloce ieri, che ha preceduto Brad Binder (KTM), Aleix Espargarò (Aprilia) ed appunto Pecco Bagnaia (Ducati).

Solo, per modo di dire, 14° Marc Marquez staccato di +0″984 dal miglior tempo. Ma il pilota spagnolo è alle prese con l’apprendimento della Ducati 2023 e con l’adattamento al suo modo di stare in sella. A seguire la classifica di giornata.

Classifica Test MotoGP Sepang 2024 – Giorno 2

Pos. Pilota Team Tempo 1 Enea Bastianini Ducati Team 1’57″134 2 Jorge Martín Pramac Racing +0″139 3 Brad Binder KTM Factory +0″193 4 Aleix Espargaró Aprilia Racing +0″312 5 Pecco Bagnaia Ducati Team +0″335 6 Fabio Di Giannantonio VR46 Team +0″485 7 Álex Márquez Gresini Racing +0″538 8 Pedro Acosta Tech3 +0″592 9 Marco Bezzecchi VR46 Team +0″733 10 Joan Mir Repsol Honda +0″738 11 Fabio Quartararo Yamaha Factory +0″754 12 Johann Zarco LCR Honda +0″877 13 Álex Rins Yamaha Factory +0″976 14 Marc Márquez Gresini Racing +0″984 15 Jack Miller KTM Factory +1″166 16 Takaaki Nakagami LCR Honda +1″238 17 Luca Marini Repsol Honda +1″260 18 Maverick Viñales Aprilia Racing +1″322 19 Miguel Oliveira Trackhouse Racing +1″415 20 Augusto Fernández Tech3 +1″781 21 Cal Crutchlow Test team Yamaha +1″856 22 Lorenzo Savadori Trackhouse Racing +2″542 23 Michele Pirro Pramac Racing +2″568

Test MotoGP Sepang 2024 – Cronaca Giorno 1

Si è conclusa la prima giornata di test ufficiali MotoGP sul tracciato malese di Sepang con tutti i big in pista. In testa alla classifica si è distinto Jorge Martin (Pramac Racing), che nel 2023 aveva lottato fino all’ultimo round per il titolo. Martin è stato l’unico a scendere sotto l’1:58, fermando il cronometro a 1:57.951 e lasciando Pedro Acosta (KTM) due decimi e mezzo indietro.

Ma la vera sorpresa è stata la performance di Fabio Quartararo, che ha ottenuto il terzo miglior tempo sulla sua Yamaha del team Monster Energy Yamaha MotoGP. Il pilota francese ha lavorato per ritrovare la competitività che lo aveva portato alla conquista del titolo nel 2021. Tuttavia, il vero protagonista dei test è stato Pedro Acosta, il giovane e talentuoso pilota del team Red Bull GASGAS Tech3 che continua a impressionare anche in MotoGP nonostante la sua giovane età. Acosta, esordiente nella classe regina, ha dimostrato grande determinazione e una voglia incredibile di lottare durante le sessioni di prova.

Quarto tempo per Enea Bastianini (Ducati) e la prima Aprilia RS-GP, guidata da Maverick Vinales (Aprilia Racing). Nono tempo e qualche bizza tecnica che l’ha rallentato in apertura per Marc Marquez (Gresini Racing), impegnato nella sua seconda giornata in sella alla Ducati dopo i test di Valencia di fine 2023.

A Sepang la giornata era iniziata con una bandiera rossa esposta dopo pochi minuti a causa di due cadute. La prima, non preoccupante, del campione del mondo in carica Francesco Bagnaia che ha chiuso la giornata con il sedicesimo tempo. La medaglia di stakanovista va a Jack Miller (Red Bull KTM Facotry Racing), che ha conbcluso 69 tornate.

I tempi vanno comunque presi con le pinze, visto che la ricerca della prestazione pura per molti non era prioritaria. Per quasi tutti infatti il lavoro si è concentrato sia sulla messa a punto che sullo sviluppo delle principali novità tecniche sfornate dai reparti corse dei cinque marchi coinvolti.

Classifica Test MotoGP Sepang 2024 – Giorno 1

1. Jorge Martin (Ducati Pramac) 1:57.951

2. Pedro Acosta (KTM GasGas) +0.269

3. Fabio Quartararo (Yamaha) +0.277

4. Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) +0.374

5. Enea Bastianini (Ducati) +0.406

6. Maverick Vinales (Aprilia) +0.519

7. Alex Marquez (Ducati Gresini) +0.591

8. Marco Bezzecchi (Ducati VR46) +0.654

9. Marc Marquez (Ducati Gresini) +0.670

10. Johann Zarco (Honda LCR) +0.719

11. Alex Rins (Yamaha) +0.765

12. Brad Binder (KTM) +0.773

13. Aleix Espargaro (Aprilia) +0.787

14. Joan Mir (Honda) +0.790

15. Miguel Oliveira (Aprilia Trackhouse) +0.799

16. Francesco Bagnaia (Ducati) +0.862

17. Luca Marini (Honda) +1.018

18. Jack Miller (KTM) +1.097

19. Cal Crutchlow (Yamaha) +1.186

20. Takaaki Nakagami (Honda LCR) +1.261

21. Augusto Fernandez (KTM GasGas) +1.592

22. Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) +2.169

23. Michele Pirro (Ducati Pramac) +2.451

