Orari MotoGP TV8 Motegi Giappone 2023 e diretta SKY e NOW

Ecco gli orari della MotoGP Giappone 2023 a Motegi su TV8, SKY e NOW, che per questo weekend saranno in diretta sabato 30 Settembre e in differita domenica 1 Ottobre. Attenzione: perché il via della gara sarà alle ore 12. Secondo il calendario della MotoGP il prossimo Gran Premio sarà in Indonesia domenica 15 ottobre.

Un week-end di pura adrenalina dopo l’India. Un cambiamento significativo si è verificato nella classifica dei piloti di MotoGP 2023, infatti, dopo il tredicesimo round del Gran Premio d’India, che rappresenta un momento cruciale della stagione. L’uscita di pista di Pecco Bagnaia ha aperto la strada a Jorge Martin, il quale si è classificato secondo a Buddh, per accorciare le distanze nei confronti dell’italiano, sfruttando il suo errore. In India ha infatti trionfato Marco Bezzecchi, terzo nel mondiale piloti. Al quarto posto si è posizionato Brad Binder, precedendo Aleix Espargaro. L’errore di Bagnaia riapre di fatto il mondiale, che si rivela sempre più interessante.

Situato a nord di Tokyo, il tracciato ha ospitato il Mondiale in 22 occasioni e ha visto finora trionfare Ducati in 6 occasioni, la più recente lo scorso anno con Jack Miller. In totale sono 11 i podi ottenuti dalla casa di Borgo Panigale sul tracciato giapponese, dove nel 2007 ha vinto il suo primo titolo piloti e costruttori con Casey Stoner.

Francesco Bagnaia, reduce da una caduta nel GP dell’India sul Buddh International Circuit, arriva in Giappone determinato a ritrovare buone sensazioni in sella alla sua Desmosedici GP. Il pilota del Ducati Lenovo Team, che vede ora ridotto a 13 punti il suo vantaggio in Campionato su Jorge Martín (Pramac Racing Team), punta a tornare a lottare per la vittoria in Giappone.

A fianco del Campione del Mondo in carica ci sarà ancora una volta Michele Pirro, in sostituzione dell’infortunato Enea Bastianini, che dopo il GP di San Marino e della Riviera di Rimini e il GP dell’India sarà costretto a saltare anche l’appuntamento nel paese del sol levante.

In Giappone Ducati avrà la possibilità di aggiudicarsi già il titolo Costruttori. La casa di Borgo Panigale si trova infatti al comando della classifica generale con 200 punti di vantaggio su KTM quando mancano 7 Gran Premi alla fine della stagione.

Orari MotoGP Giappone 2023 TV8

Sabato 30 settembre in diretta

Ore 3.45: qualifiche MotoGP

Ore 5.45: qualifiche Moto3

Ore 6.40: qualifiche Moto2

Ore 7.30: Paddock Live – Sprint Race

Ore 7.55: Sprint Race MotoGP

Ore 8.45: Paddock Live Show

Domenica 1 ottobre in differita

Ore 9.00: gara Moto3

Ore 10.30: gara Moto2

Ore 12.00: gara MotoGP

Orari MotoGP Giappone 2023 Sky e NOW

Sabato 30 settembre in diretta

Ore 1.35: prove libere 3 Moto3

Ore 2.20: prove libere 3 Moto2

Ore 3.05: prove libere 3 MotoGP

Ore 3.45: qualifiche MotoGP

Ore 4.40: paddock live

Ore 5.30: Paddock Live

Ore 5.45: qualifiche Moto3

Ore 6.40: qualifiche Moto2

Ore 7.30: Paddock Live – Sprint Race

Ore 7.55: Sprint Race MotoGP

Ore 8.45: Paddock Live Show

Ore 9.30: Talent Time

Domenica 1 ottobre in diretta

Ore 3.40: warm up MotoGP

Ore 4: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 4.30: Paddock Live

Ore 5.00: gara Moto3

Ore 6.00: Paddock Live

Ore 6.15: gara Moto2

Ore 7.15: Paddock Live

Ore 7.30: Grid

Ore 8.00: gara MotoGP

Ore 9.00: Zona Rossa

Ore 10: Race Anatomy MotoGP

