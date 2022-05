Orari MotoGP TV8 Francia 2022 con diretta SKY e NOW

Orari MotoGP TV8 Francia 2022 per vedere libere, qualifiche e gara di MotoGP, Moto2 e Moto3 nel il weekend del 4 e 15 Maggio.

Ecco gli orari MotoGP TV8 Francia 2022 che sarà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno. La gara della MotoGP è in programma domenica 15 maggio alle ore 14, mentre la Moto3 è prevista alle ore 11 e la Moto2 alle ore 12.20.

Il warm up delle tre classi del Motomondiale è in programma sempre per domenica, dalle 8.55 in avanti. In pista anche la Moto E: sabato alle 16.20 Race 1, domenica alle 17 (in differita) Race 2. Per chi fosse in auto o volesse comunque seguire il GP in diretta per radio, qui le frequenze FM di Radio Sportiva, Rai Radio 1 e Rai Radio 2.

Qui invece la classifica della MotoGP 2022 con il mondiale piloti, costruttori e team. Secondo il calendario MotoGP delle gare, il prossimo GP sarà al Mugello nel weekend del 29 Maggio.

Grande weekend di Motorsport, perchè oltre la MotoGP c’è anche la tappa di Indianapolis per la NTT IndyCar Series: venerdì 13 e sabato 14 maggio, live su Sky Sport F1 e in streaming su NOW prove libere, qualifiche e gara. Si comincia venerdì alle 18.45 con le prove libere, seguite alle 22 dalle qualifiche. Domenica la gara alle 21.30, con il pre dalle 21.15.

Ci sarà anche la Formula E con l’E-Prix di Berlino in diretta su Sky Sport Action e in streaming su NOW: appuntamento con le qualifiche sabato 14 maggio alle 10.45, poi la gara alle 15, con pre dalle 14.45 e post dalle 16. Domenica 15 maggio alle 10.45 le qualifiche de Round 8, poi la gara alle 15, con pre dalle 14.45 e post dalle 16.

Orari MotoGP TV8 Francia con SKY e NOW

Sabato 14 maggio

Ore 15.30: sintesi delle qualifiche di MotoGP, Moto2 e Moto3

Domenica 15 maggio

Ore 14.05: gara Moto3

Ore 15.25: gara Moto2

Ore 17.05: gara MotoGP

Orari MotoGP Francia su SKY e NOW

Giovedì 12 maggio

Ore 14.15: Paddock Pass

Ore 17: conferenza stampa piloti MotoGP

Ore 18.15: Racebook

Venerdì 13 maggio

Ore 8.55: prove libere 1 Moto3

Ore 9.50: prove libere 1 MotoGP

Ore 10.50: prove libere 1 Moto2

Ore 11.50: paddock live QM

Ore 13: paddock live QM

Ore 13.10: prove libere 2 Moto3

Ore 14.05: prove libere 2 MotoGP

Ore 15.05: prove libere 2 Moto2

Ore 16: Paddock Live Show

Ore 16.30: Talent Time

Sabato 14 maggio

Ore 8.55: prove libere 3 Moto3

Ore 9.50: prove libere 3 MotoGP

Ore 10.50: prove libere 3 Moto2

Ore 11.50: Paddock Live

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: qualifiche Moto3

Ore 13.30: prove libere 4 MotoGP

Ore 14.10: qualifiche MotoGP

Ore 15.10: qualifiche Moto2

Ore 16.05: Paddock Live

Ore 16.20: Moto E – Race 1

Ore 17: Paddock Live Show

Ore 17.30: Talent Time

Ore 17.45: conferenza stampa qualifiche

Domenica 15 maggio

Ore 8.55: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11: gara Moto3

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.20: gara Moto2

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14: gara MotoGP

Ore 15: Zona Rossa

Ore 16: Race Anatomy MotoGP

Ore 17: Moto E – Race 2 (differita)

NTT INDYCAR SERIES: IMS GRAND PRIX LIVE SU SKY SPORT F1 E IN STREAMING SU NOW

Venerdì 13

Ore 18.45: prove libere

Ore 22: qualifiche

Sabato 14 maggio

Ore 21.15: pre gara

Ore 21.30: gara

FORMULA E: E-PRIX DI BERLINO LIVE SU SKY SPORT ACTION E IN STREAMING SU NOW

Sabato 14 maggio

Ore 10.45: qualifiche Round 7

Ore 14.45: pre gara

Ore 15: gara Round 7

Ore 16: post gara

Domenica 15 maggio

Ore 10.45: qualifiche Round 8

Ore 14.45: pre gara

Ore 15: gara Round 8

Ore 16: post gara

