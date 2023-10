Orari MotoGP TV8 Indonesia 2023 e diretta SKY e NOW

Ecco gli orari MotoGP TV8 Indonesia 2023 a Lombok insieme a SKY e NOW, che per questo weekend vedrà le qualifiche e la sprint in diretta sabato 14 ottobre e in differita domenica 15 Ottobre. Attenzione al fuso orario, perché il via della gara in tv sarà alle ore 14.15 su TV8.

La MotoGP è pronta a tornare in pista questo fine settimana per affrontare il quindicesimo appuntamento della stagione, in programma sul Mandalika Street Circuit di Lombok, Indonesia. Situato lungo la costa sud dell’isola, il tracciato indonesiano è stato introdotto in calendario solo lo scorso anno e ha quindi finora ospitato un solo GP, fortemente condizionato da un intenso temporale qualche istante prima della partenza della gara.

Reduce da un secondo posto ottenuto proprio sul bagnato nell’ultimo appuntamento disputato in Giappone, dice che Francesco Bagnaia arriva in Indonesia con l’obbligo di rafforzare la propria leadership in Campionato. Pecco vanta infatti nella classifica di MotoGP solo 3 punti di vantaggio sul compagno di marca Jorge Martín (Pramac Racing Team), mentre sono 54 i punti sul terzo classificato Marco Bezzecchi (VR46 Racing Team), operato domenica scorsa alla clavicola dopo un incidente in allenamento e ancora in forse per questa gara.

A Mandalika torna finalmente in pista anche Enea Bastianini che, dopo l’infortunio riportato in gara a Barcellona, è stato costretto a saltare il GP di casa a Misano, l’appuntamento in India e anche l’ultimo Gran Premio in Giappone. Il pilota di Rimini si sottoporrà alla consueta visita medica giovedì per ottenere l’ok definitivo dai medici a partecipare al round indonesiano. Secondo il calendario della MotoGP il prossimo gran premio sarà nel weekend del 22 ottobre per il GP di Australia a Phillip Island.

Orari MotoGP TV8 Indonesia 2023

Qui sotto gli orari per vedere il Gran premio di MotoGP su TV8 in diretta nella giornata di Sabato e in differita Domenica 15.

Sabato 14 Ottobre in diretta

Ore 4.45: Qualifiche MotoGP

Ore 5.45: Paddock Live

Ore 06.30: Paddock Live

Ore 06.45: Qualifiche Moto3

Ore 07.45: Qualifiche Moto2

Ore 8.30: Paddock Live Sprint

Ore 9.00: Sprint

Ore 9.45: Paddock Live Sprint

Domenica 15 Ottobre in differita

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11.15: Gara Moto3

Ore 12.00: Paddock Live

Ore 12.30: Gara Moto2

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14.00: Paddock Live

Ore 14.15: Gara MotoGP

Orari MotoGP Indonesia 2023 SKY e NOW

Qui sotto gli orari per vedere il Gran premio di MotoGP su SKY e NOW in diretta.

Giovedì 12 ottobre

Ore 11.00: conferenza stampa piloti MotoGP

Ore 14.15: Paddock Pass

Ore 14.30: Racebook

Venerdì 13 ottobre

Ore 2.55: prove libere 1 Moto3

Ore 3.45: prove libere 1 Moto2

Ore 4.40: prove libere 1 MotoGP

Ore 5.40: paddock live

Ore 7.10: prove libere 2 Moto3

Ore 8.00: prove libere 2 Moto2

Ore 8.55: prove libere 2 MotoGP

Ore 10.15: Paddock Live Show

Sabato 14 ottobre

Ore 2.35: prove libere 3 Moto3

Ore 3.20: prove libere 3 Moto2

Ore 4.05: prove libere 3 MotoGP

Ore 4.45: qualifiche MotoGP

Ore 5.40: paddock live

Ore 6.30: Paddock Live

Ore 6.40: qualifiche Moto3

Ore 7.40: qualifiche Moto2

Ore 8.30: Paddock Live – Sprint Race

Ore 8.55: Sprint Race MotoGP

Ore 9.45: Paddock Live Show

Domenica 15 ottobre

Ore 4.40: warm up MotoGP

Ore 5: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 5.30: Paddock Live

Ore 6.00: gara Moto3

Ore 7.00: Paddock Live

Ore 7.15: gara Moto2

Ore 8.15: Paddock Live

Ore 8.30: Grid

Ore 9.00: gara MotoGP

Ore 10.00: Zona Rossa

Ore 11.00: Race Anatomy MotoGP

