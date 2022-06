Orari SBK TV8 SKY Misano Made in Italy Emilia Romagna 2022

Ecco gli orari SBK TV8 e SKY dove a Misano si correrà il Round Made in Italy e dell’Emilia Romagna 2022. Durante il weekend sarà quindi possibile seguire la SBK e la Supersport su TV8, Sky Sport Motogp, Sky Sport Uno ed in streaming su Now, con il via di Gara 1 previsto per Sabato 11 Giugno alle 14 mentre il via di Gara 2 sarà Domenica 12 alle 15.15.

Un weekend importante per gli appassionati del motorsport, visto che in contemporanea alle gare della SBK al Misano World Circuit Marco Simoncelli, correrà la F1 a Baku e anche la NTT IndyCar Series con il Grand Prix of Road America.

Al momento il campionato SBK è una faccenda a tre tra Bautista, Rea e Razgatlıoğlu, su Ducati, Kawasaki e Yamaha. Una stagione che nonostante l’allungo iniziale rimane sicuramente interessante e combattuta.

Orari SBK TV8 e SKY Misano 2022

Venerdì 10 giugno solo Sky e Now

Ore 10.25: FP1 Superbike

Ore 14.55: FP2 Superbike

Sabato 11 giugno

Ore 9.40: Superpole Supersport 300

Ore 10.20: Superpole Supersport

Ore 11.05: Superpole Superbike

Ore 12.35: Race 1 Supersport 300

Ore 13.45: pre Superbike

Ore 14: Race 1 Superbike

Ore 14.35: post gara

Ore 15.10: Race 1 Supersport

Domenica 12 giugno

Ore 10.45: pre gara

Ore 11: Superpole Race Superbike

Ore 12.45: Race 2 Supersport

Ore 14: Race 2 Supersport 300

Ore 15: pre gara

Ore 15.15: Race 2 Superbike

Ore 15.50: post gara

