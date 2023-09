Baglietto Cannes Yachting Festival 2023: il debutto dello yacht T52

Baglietto Cannes Yachting Festival 2023: dopo l’annuncio della vendita del nono esemplare della linea DOM133, il cantiere spezzino è pronto per i prossimi appuntamenti internazionali che lo vedranno protagonista al Salone Nautico di Cannes, dove esporrà in prima mondiale il Baglietto T52, lo yacht con motorizzazione ibrida del cantiere, è, infatti, la barca più grande in esposizione sulla Croisette. Lo yacht sarà presente anche al MYS dal 27 al 30 settembre, insieme all’ultimo DOM133 varato dal cantiere, il My “Lee”.

Il nuovo T52 è equipaggiato con un sistema di propulsione ibrida che permetterà la scelta di una modalità di navigazione più efficiente per ridurre i consumi e l’impatto ambientale. L’autonomia con modalità diesel elettrico può, infatti, arrivare fino a 7.600 nm con la possibilità di ormeggio all’ancora fino a 10h con il supporto delle sole batterie.

I due motori MTU 16V2000M86 consentiranno tuttavia all’imbarcazione di raggiungere la considerevole velocità massima di 17 nodi ed un’autonomia di 3.600 nm in modalità tradizionale. Le linee pennellate da Francesco Paszkowski Design riprendono gli stilemi classici della tradizione dislocante Baglietto in acciaio sotto le 500GT, attualizzate in uno yacht dal sapore assolutamente contemporaneo, unico e dalla personalità fortemente distintiva, mantenuta anche negli interni che portano la firma sempre di FPD in collaborazione con Margherita Casprini.

Il contatto con il mare è garantito dall’originale design della poppa aperta con un beach club disposto su 3 livelli – già diventata un marchio di fabbrica del nuovo corso Baglietto: la grande piscina presenta la particolarità di una chiusura “a scomparsa”, grazie ad un pavimento con movimentazione up/down che permette di estendere ulteriormente lo spazio del ponte quando non in uso.

Le grandi finestrature a tutta altezza e apribili su 3 lati del ponte superiore creano una piacevole zona lounge “al fresco” con area conversazione e zona pranzo godibile con qualsiasi situazione atmosferica. Il ponte sole lungo circa 24 metri, altro elemento connotante dello stile Baglietto, non teme confronti sul mercato di imbarcazioni di dimensioni e volumi similari, e conferma la tradizione degli yacht dislocanti del brand.

Baglietto si presenta agli appuntamenti internazionali con le ultime costruzioni, che già hanno riscontrato un enorme successo: sono infatti 8 le unità di T52 ad oggi vendute e ben 9 i DOM all’attivo oltre al T60 ed altri progetti full custom che garantiscono al Cantiere una produzione fino al 2026.

