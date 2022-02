Ferretti Group adotta in esclusiva il sistema anti-collisione "Watchit" brevettato da Aqua Marine Tech.

Ferretti Group Watchit: la collisione e l’incagliamento sono tra le principali fonti di preoccupazione di ogni capitano e ogni marinaio. Per migliorare ulteriormente la sicurezza sulle proprie barche, Ferretti Group, leader mondiale nella progettazione, costruzione e vendita di yacht a motore e da diporto, ha annunciato che adotterà l’innovativo sistema “Watchit”, brevettato da Aqua Marina Tech, azienda israeliana che sviluppa e fornisce soluzioni tecnologiche all’avanguardia per l’innovazione nautica salvavita.

L’innovazione di “Watchit” è unica nel suo genere, si tratta infatti di una tecnologia brevettata, progettata per avvisare il comandante di ogni eventuale pericolo in acqua o del rischio di collisione. La soluzione utilizza parallelamente i dati provenienti dai sensori della barca già esistenti e i dati delle mappe che, grazie all’intelligenza artificiale e agli algoritmi di apprendimento automatico, riescono a valutare costantemente il rischio di collisione di una barca, fornendo avvisi in tempo reale per prevenire incidenti in mare.

“La sicurezza, che significa serenità e relax, è uno dei motivi del successo delle nostre barche. “Watchit” è un sistema altamente innovativo che Ferretti Group adotterà in esclusiva, confermandosi ancora una volta un passo avanti a tutti per quanto riguarda la qualità della esperienza di navigazione.” – Ha dichiarato l’Avv. Alberto Galassi, CEO di Ferretti Group – “Con questa nuova tecnologia, infatti, armatori, comandanti e marinai della nostra flotta sanno di poter contare su uno standard di sicurezza senza eguali.”

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.