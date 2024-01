Abarth 600: la più potente di sempre, elettrica

Abarth e Stellantis Motorsport collaborano per creare l’Abarth più potente di sempre, con 240 CV e un’architettura innovativa. Idettagli del progetto della nuova Abarth 600.

Abarth in collaborazione con Stellantis Motorsport lancia un progetto rivoluzionario nel settore delle auto elettriche: la nuova Abarth elettrica, con potenza di 240 CV. Questa partnership celebra l’eredità di Abarth nel racing, sottolineando il suo impegno nelle competizioni come elemento fondamentale del suo patrimonio. Il trasferimento di tecnologie innovative dal racing alle auto standard è una prassi per Abarth, garantendo così una guida emozionante e adrenalinica.

Stellantis Motorsport, con le sue attività nel mondo delle corse per i diversi marchi e divisioni del Gruppo Stellantis, collabora con Abarth per combinare il loro DNA unico: trasformare il comune in straordinario. Questa sinergia si basa sulla storica esperienza di Abarth nel racing, arricchita dall’expertise di Stellantis Motorsport.

La collaborazione ha portato alla creazione di una piattaforma all’avanguardia che fonde diverse tecnologie, competenze nel racing, ingegneria avanzata e ore di test, per realizzare un progetto ad alte prestazioni. La piattaforma, originariamente nota come eCMP, è stata evoluta nella nuova Perfo-eCMP. La nuova Abarth offre un motore potente, sospensioni con configurazioni specifiche per manovrabilità, dinamismo e stabilità, precisione nelle traiettorie e guidabilità di livello racing.

Tra le caratteristiche distintive della nuova Abarth vi è un differenziale limitato autobloccante, progettato specificamente per le esigenze dei propulsori delle auto elettriche e adattato per massimizzare la dinamica di guida. Questa Abarth rappresenta un’innovazione nel campo delle prestazioni.

La vettura, equipaggiata con 240 CV e un sistema frenante all’avanguardia, offre maggiore potenza e stabilità. I dischi freno e le superfici maggiorate garantiscono un’eccellente dissipazione del calore e resistenza all’usura. I nuovi pneumatici, frutto dell’esperienza in Formula E, assicurano grip, autonomia e riduzione del rumore grazie a una composizione bimescola innovativa e inserti in poliuretano.

Gli interni vantano sedili ad alto comfort con ergonomia da corsa, offrendo una guida confortevole e supporto ottimizzato in ogni situazione. I sedili, con imbottiture multiple per un supporto su misura, sono progettati per durare nel tempo. L’attenzione ai dettagli da parte dei team di Abarth e Stellantis Motorsport mira a offrire un’esperienza unica di divertimento, prestazioni e sicurezza, rispettando le radici del marchio e continuando la sua evoluzione verso l’elettrificazione.

Stellantis Motorsport, con le sue radici profonde nel mondo delle corse, opera in vari campionati, tra cui Formula E, World Endurance Championship, Rally Customer Racing e altri, portando innovazione e eccellenza nel design automobilistico.

