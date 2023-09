La prima stazione di ricarica elettrica “drive-through” a Brescia sulla A4

Entro il 2024, verrà realizzata a Brescia, sull’Autostrada A4, una delle prime stazioni di ricarica elettrica in stile drive-through in Italia. L’annuncio è stato fatto da A4 Holding, una società del Gruppo Abertis responsabile della gestione di 235 km di autostrade nel Nord Est, e da Fastned, un’azienda olandese leader nel settore della ricarica rapida lungo le grandi arterie stradali.

Questo tipo di stazioni di ricarica, simili ai tradizionali distributori di carburante, sono molto diffuse in Europa e nel Regno Unito e si prevede che si diffonderanno rapidamente in tutto il mondo. A differenza delle stazioni di ricarica tradizionali, non prevedono aree di parcheggio, ma hanno delle colonnine posizionate sotto pensiline, spesso alimentate da pannelli solari, che permettono una ricarica veloce per veicoli elettrici.

La prima stazione di ricarica elettrica drive-through del Nord Italia sarà realizzata entro il 2024 presso il Truck Park Brescia Est, il più grande autoparco per mezzi pesanti in Europa situato a Castenedolo. Inizialmente sarà composta da 8 stalli, ma potrà essere espansa fino a 16 in futuro, offrendo una potenza di ricarica fino a 400 kW per stallo.

Questa costruzione fa parte del piano di A4 Holding per il biennio in corso, che prevede la realizzazione di altri 22 punti di ricarica entro il 2024 grazie alla collaborazione con Fastned. Attualmente, lungo l’autostrada che collega il Nord Est al Nord Ovest dell’Italia, uno dei corridoi TEN-T più importanti del Paese, sono presenti 40 punti di ricarica DC in 13 aree di servizio, ma si prevede un aumento significativo di queste infrastrutture nei prossimi anni.

L’inizio della costruzione di questo tipo di stazioni di ricarica rappresenta un importante passo avanti nell’infrastruttura per la mobilità elettrica in Italia, facilitando la ricarica rapida dei veicoli elettrici lungo le strade principali e accelerando l’adozione di questa tecnologia eco-friendly.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Mastodon, Google News e Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.