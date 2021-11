Politici, reali e busoness man predicano a COP26 il taglio delle emissioni ma volano a Glasgow su jet privati generando 13,5 tonnellate di CO2.

A Glasgow abbiamo visto le Harley-Davidson Livewire elettriche della polizia, e sempre in Gran Bretagna partiranno i primi test con ambulanze alimentate ad idrogeno. Funzioneranno? Staremo a vedere, anche se l’aria che tira sembra proprio essere quella del tipo “armiamoci e partite“.

Si perché tutti coloro i quali hanno riempito di belle parole giornali e web a proposito della guerra ai cambiamenti climatici, sono i primi a voler viaggiare comodi. Cosa dire dell’ingorgo di jet privati che ha oscurato il cielo di Glasgow? Si viene a scoprire infatti che almeno 182 jet privati, ovvero il doppio rispetto ai sei giorni precedenti, hanno tentato di atterrare presso l’aeroporto della capitale scozzese, qualcuno ripartendo immediatamente per problemi di parcheggio.

Pare che la flotta di jet privati abbia generato 13,5 tonnellate di CO2. Detto che Putin ha partecipato in videoconferenza, l’elenco di chi predica bene e razzola male è lungo, e vede il Principe Carlo, Boris Johnson, Angela Merkel e Emmanuel Macron, ma anche la Bank of America, con due jet privati. Joe Biden e tutto il suo staff pare che abbiano generato circa 100 tonnellate di CO2, grazie alla flotta di quattro aerei, più l’elicottero Marine One più il solito corteo di auto. Non solo, pare che per problemi legati alla sicurezza, abbia costretto sei voli commerciali a volare per una buona mezz’ora in più, bruciando carburante inutilmente.

Un bell’esempio per tutti gli altri, ovviamente, che saranno costretti a rispettare scelte e leggi spesso prive di buon senso.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.