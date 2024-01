Un volo da Manchester a Dublino, previsto per 30 minuti, si trasforma in un’odissea a causa della tempesta Isha. L’aereo è costretto a girare sul Mare d’Irlanda e a volare verso l’aeroporto di Parigi Beauvais-Tille. Atterreranno a Dublino a mezzanotte.



La tempesta Isha imperversa nel Nord Europa, ma quello che doveva essere un volo di mezz’ora tra Manchester e Dublino è diventata una vera e propria odissea. Il volo, che inizialmente sarebbe dovuto atterrare all’aeroporto internazionale di Dublino intorno alle 15:30, era già in ritardo di un’ora quando ha lasciato l’aeroporto di Manchester domenica pomeriggio.

Tuttavia, a causa dei venti della tempesta Isha, che in alcune zone hanno colpito raffiche di 150 km/h e che hanno costretto ScotRail a sospendere tutti i treni dalla serata di domenica alle 19:00 fino ad oggi, l’aereo è stato costretto a girare più volte sul Mare d’Irlanda prima di interrompere l’atterraggio e volare invece verso l’aeroporto di Parigi Beauvais-Tille, atterrando poco prima delle 17:30.

Secondo Dublinlive, l’aeroporto della capitale irlandese aveva già emesso un avviso su possibili cancellazioni di voli, ritardi e un flusso di atterraggi interrotti, con numerosi altri voli dirottati proprio verso Manchester e altri aeroporti in tutto il Paese.

Una beffa, perchè i passeggeri raccontano di aver visto la pista di atterraggio di Dublino, prima di una riattaccata evidentemente necessaria per garantire la sicurezza di tutti. A quel punto il pilota ha annunciato che non era possibile atterrare a Dublino per le condizioni meteo, e che purtroppo l’aeroporto di Manchester era già al completo. Se il piano iniziale era di volare verso le East Midlands, dopo 20 minuti l’aggiornamento del comandante che diceva come gli aeroporti del Regno Unito non erano più un’opzione e che erano costretti ad atterrare a Parigi Beauvais.

Un’attesa di ore all’interno dell’aereo, una volta arrivati a Parigi, con una serie di disagi facilmente immaginabili. Smartphone scarichi, cibo e bevante terminate. Alla fine, secondo i dati di Flighradar24, il volo è ripartito da Parigi ed è riuscito ad atterrare a Dublino poco prima di mezzanotte per poi decollare in mattinata senza altri problemi per Trieste.

