Sta arrivando una versione Abarth della 500 elettrica: ecco le prime foto.

Ecco le prime fotospia della Abarth 500 elettrica nelle immagini che ritraggono il primo prototipo parcheggiato con sigla di riconoscimento.

Un’Abarth 500 elettrica in fase di test è stata immortalata nelle prime immagini che stanno circolando in rete nelle ultime ore. Una serie di scatti direttamente dalla pagina Facebook di Valter Vayr ci permettono di dare un occhio a quella che dovrebbe essere la 500 della casa dello scorpione.

Guardando nel finestrino possiamo vedere la sigla 332 BEV Abarth M001, che possiamo interpretare in questo modo: 332 è il nome in codice del progetto, BEV sta per Battery Electric Vehicle ed M 001 è il primo prototipo.

A molti non sono sfuggiti i cerchi della Mito, ma proprio perché è un prototipo la scelta non ha alcun significato per quanto riguarda la produzione finale di questa auto elettrica.

Il nostro amico Fabio Sciarra ipotizza ovviamente un livello superiore di potenza rispetto ai 118 CV della 500 elettrica di Fiat, che potrebbe arrivare tra i 145 ed i 180 CV. Ci si aspetta quindi un set prestazionale di primissimo livello, con l’adattamento di freni e sospensioni in linea agli standard Abarth.

Dovrebbe arrivare nel 2023, ma noi speriamo che si possano anticipare i tempi.

