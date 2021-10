Seguiamo in diretta live Extreme E Sardegna, tappa italiana e prima europea del campionato dei super fuoristrada elettrici

Extreme E Sardegna, nota col nome ufficiale di “Island X Prix”, è la quarta e penultima tappa del campionato dei fuoristrada elettrici che segna, tra l’altro, il debutto in Europa. Si tiene a Capo Teulada, uno dei luoghi più incantevoli della Sardegna, selvaggio ed estremo proprio come piace all’organizzazione del torneo.

Una tappa importante che, unitamente alle modifiche al regolamento introdotte con l’Arctic X Prix, può cambiare le carte in tavola.

Extreme E Sardegna: nelle puntate precedenti…

In testa alla classifica, al momento, domina il Team RXR di Nico Rosberg, che ha trionfato nelle prime due gare, mentre ha osato troppo in Groenlandia. È soprattutto il team ABT Cupra, con Mattias Ekström e Jutta Kleinschmidt, a puntare sulla vittoria, dopo le prime due tappe non particolarmente felici, e una tappa groenlandese in netto miglioramento, che ha permesso finalmente ai due piloti di mostrare le potenzialità de lteam e di arrivare in semifinale.

I risultati non si sono fatti attendere: nelle qualifiche di ieri, 23 Ottobre 2021, il team ABT Cupra si è posizionato terzo, dietro al duo, sempre in lotta, X44 Loeb-Gutierrez guidato da Lewis Hamilton e RXR Kristoffersson-Taylor guidato da Nico Rosberg. Ma è ancora tutto da stabilire.

Estremo, anche nel tempo

Non si prospetta una gara facile: nel campo di addestramento dell’esercito italiano, infatti, tira un vento piuttosto forte e il cielo non promette molto bene, a cui si unisce la morfologia accidentata del terreno, e i numerosi guadi. E se certo il vento non dovrebbe infastidire molto dei fuoristrada così pesanti, il resto potrebbe metterli un po’ in crisi.

La gara live

17.11 Hansen tiene premuto sull’acceleratore, per mantenersi in prima posizione. Bennett ha lasciato indietro Gilmour.

17.08 È tutto pronto per la Crazy Race, ultima possibilità per arrivare in finale. I piloti sono partiti, con Kevin Hansen (JBXE) che si porta in testa, seguito da Bennett (Xite) e Gilmour (Veloce Racing)

16.58 Entrambi i team cercano di arrivare alla fine senza danni. Il team RXR si classifica come primo equipaggio, e potrà scegliere la posizione di partenza salvo il “popolo del web” che sceglie diversamente (sul sito è possibile votare). Benissimo per ABT Cupra, che per la prima volta arriva in finale.

16.55 I piloti sono tutti ripartiti, con la Taylor che si mantiene in testa, con molta distanza dalla Kleinschmidt (più di un minuto). Ormai il risultato è chiaro, salvo sorprese.

16.52 La Taylor (RXR) riparte, dopo aver dato il cambio a Kristoffersson.

16.51 Kristoffersson arriva alla switch zone, dove farà cambio con la Taylor. Arriva anche Ekström, per fare cambio con la Kleinschmidt.

16.49 Sainz perde terreno, e passa ultimo a causa dei suoi problemi. Ekström è quindi alla rincorsa del compatriota Kristoffersson.

16.48 Kristoffersson guida la gara, mantenendo alta la tradizione del team RXR, in testa al campionato. Sainz, invece, ha problemi di sterzo.

16.46 La semifinale è partita! Kristoffersson si porta in prima posizione, seguono Sainz ed Ekström, che segue Kristoffersson ma ha problemi con la polvere.

16.44 Parte la seconda semifinale, disputata tra Acciona, ABT Cupra e RXR.

16.31 Si conclude la prima “semifinale”, con LeDuc che taglia il traguardo indisturbato, dopo lo switch con la Price. Il Team Chip Ganassi Racing è in finale.

16.27 È probabile che l’organizzazione penalizzi Hansen, che ha forse esagerato nella sua offensiva con Gutiérrez.

16.26 Anche Hansen è costretto a fermarsi a causa dell’incidente. Fondamentalmente, la Price sta gareggiando con sé stessa.

16.25 La Price, del Team Ganassi, procede con due secondi di vantaggio su Hansen del team Andretti.

16.23 I piloti sono partiti, con la Gutiérrez (X44) che si fionda in prima posizione. Mossa che le costa cara, dato che si è “cappottata” subito. La gara è quindi tra Price e Timmy Hansen, anch’esso coinvolto nell’incidente della Gutiérrez: è Hansen che è andato a sbattere nella parte posteriore destra della Gutiérrez, che è finita fuoristrada.

16.21 Comincia la semifinale 1, disputata tra i tre team X44, Andretti United e Chip Ganassi Racing.

