Auto Full Hybrid 2021: l’elenco delle migliori auto nuove

Le migliori auto full hybrid 2021 sono quelle che riescono a combinare un prezzo d’acquisto ragionevole e consumi bassi, il tutto senza dimenticare le emissioni di CO2. Ecco allora che dopo aver parlato di 5 modelli Mild Hybrid utili per chi vuole avvicinarsi all’automobile elettrificata senza però volersi sobbarcare i costi di un ibrido completo, alziamo leggermente l’asticella e parliamo delle auto Full Hybrid, di cui il settore è molto pieno.

Questa tecnologia è quella che Toyota porta avanti da quasi 30 anni, e che ne ha fatto giustamente il leader nel settore con praticamente tutta la gamma (a parte la piccola Aygo) in motorizzazione ibrida. Ma questo non significa che non ci siano auto ibride della concorrenza. Al contrario, il mercato si sta facendo piuttosto agguerrito.

Nelle prossime pagine, le schede con le auto full hybrid che abbiamo selezionato e che a nostro avvisto hanno un rapporto qualità prezzo decisamente interessante. Prima di proseguire, provate ad immaginare quali possano essere.