La nuova Fiat 600 Hybrid è equipaggiata con una tecnologia ibrida MHEV “P2”, che offre un’esperienza di guida fluida e dinamica. Questa tecnologia permette di vivere la mobilità elettrica non solo in città a velocità ridotte, ma anche su strade urbane ed extraurbane, e persino in autostrada.

Nuova Fiat 600 Hybrid: motore e allestimenti

Questa nuova ibrida è dotata di un motore termico a 3 cilindri da 1.2 litri e una batteria agli ioni di litio da 48 Volt, integrata con un nuovo cambio elettrico a doppia frizione a 6 rapporti. La sinergia di questi componenti assicura prestazioni eccellenti e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 11 secondi, con un’erogazione di coppia quasi istantanea.

La Nuova Fiat 600 Hybrid è disponibile in due versioni: La Prima, che offre stile, tecnologia e comfort al 100%, e la versione 600 con una dotazione di serie già ricca. I sedili in tessuto riciclato e la plancia in plastica biologica nera opaca sono solo alcune delle caratteristiche che rendono questo veicolo un esempio di sostenibilità e design. Entrambe le versioni sono caratterizzate da un’interfaccia HMI dedicata con colore specifico per il flusso di energia del Powermeter, leve del cambio al volante per consentire il cambio marcia in modalità manuale

Nuova Fiat 600 Hybrid: dimensioni e servizi connessi

Il nuovo modello misura 4,17 metri di lunghezza, ha 5 porte e può ospitare comodamente 5 persone. Offre 15 litri di spazio interno, con un vano portaoggetti anteriore e un bagagliaio da 385 litri. La 600 Hybrid offre anche due pacchetti di servizi connessi, Connect One e Connect Plus, che includono assistenza, chiamata di emergenza, navigazione, e la possibilità di gestire il veicolo tramite l’app Fiat.

La Nuova 600 Hybrid è offerta a un prezzo di 19.950 € in caso di rottamazione e finanziamento con contributo prezzo di 2.000 € con opzioni flessibili offerte da Stellantis Financial Services, consentendo di scegliere tra diverse opzioni al termine del contratto.

