Richard Hammond pronto per un nuovo show comico

Richard Hammond condurrà un nuovo show televisivo comico, tutto dedicato alla scienza dove due squadre di celebrità si sfideranno

Richard Hammond, il conduttore di The Grand Tour insieme agli amici e colleghi Jeremy Clarkson e James May, ha dichiarato che è al lavoro su un nuovo show televisivo, invitando i suoi fan a seguirlo. Hammond è ormai avviato alla carriera da solista, con già due programmi alle spalle, The Great Escapist su Amazon e Richard Hammond’s Workshop su Discovery+.

Hammond versione scienziato

Il cinquantaduenne britannico ha annunciato che il nuovo show riguarderà la scienza, e sarà girato ai Pinewood Studios di Slough. Nello specifico, sarà incentrato sullo “strano e meraviglioso mondo della scienza”, secondo quanto detto da SRO Audiences, la società che vende i biglietti per partecipare come pubblico allo show.

Hammond ha poi invitato i suoi fan su Twitter a “venire a trovare” lui e il suo team di celebrità negli esilaranti esperimenti scientifici di “Big Boom Theory”, nome del programma sicuramente ispirato alla sitcom “Big Bang Theory”. Il format prevede che due squadre di celebrità si sfideranno i spettacolari acrobazie televisive, per fare una divulgazione di scienza popolare. Secondo SRO Audiences “è l’occasione perfetta per lui [Richard Hammond, ndr] per divertirsi, sperimentando con i comici preferiti della nazione.

