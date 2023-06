Orari F1 oggi GP Spagna 2023 diretta TV8 SKY NOW

Gli orari della Formula 1 oggi per vedere le qualifiche del GP di Spagna in chiaro e in diretta su TV8, SKY e NOW, Sabato 3 Giugno.

Secondo il calendario di F1 siamo al settimo appuntamento della stagione, con Verstappen su Red Bull che con 144 punti sta dominando la classifica della Formula 1.

Orari F1 GP Monaco su TV8 in diretta

Sabato 3 giugno

Ore 15.30 Pre qualifiche

Ore 16.00 Qualifiche GP Barcellona

Ore 17.15 Post qualifiche

Domenica 4 giugno

Ore 14.30 Pre gara

Ore 15.00 GP Barcellona

Ore 17.00 Post gara

Orari F1 TV GP Monaco su SKY e NOW

Sabato 3 giugno

Ore 12.15 Pre libere 3

Ore 12.30 Prove libere 3 GP Barcellona

Ore 13.30 Post libere 3

Ore 15.30 Pre qualifiche

Ore 16.00 Qualifiche GP Barcellona

Ore 17.15 Paddock Live

Ore 17.45 Paddock Live Show

Domenica 4 giugno

Ore 13.30 Parata dei piloti

Ore 15.00 GP Barcellona

Ore 17.00 Post gara

Ore 17.30 #SkyMotori

Ore 19.00 Race Anatomy

