Bugatti Grand Prix Jacket: l’esclusiva giacca in edizione limitata

La giacca in pelle scamosciata realizzata a mano in edizione limitata.

Bugatti Grand Prix Jacket: la casa automobilistica celebra il programma “Bugatti Sur Mesure” con un’esclusiva Giacca in Edizione Limitata. “Bugatti Sur Mesure” il programma di personalizzazione ufficiale lanciato dalla Casa di Molsheim, fa il suo debutto con la vettura “Grand Prix” di Chiron Pur Sport.

Molti degli elementi più significativi di questo esclusivo modello Bugatti Grand Prix hanno ispirato lo sviluppo della giacca in pelle scamosciata realizzata a mano in edizione limitata con il partner Audes Group, azienda leader nel design, nella produzione e nella

commercializzazione di collezioni personalizzate.

Bugatti Grand Prix Jacket: le caratteristiche

Questa giacca è realizzata in pelle scamosciata ultra morbida di colore grigio chiaro e la fodera rivela un’ importante conquista storica: una stampa mostra la memorabile vittoria al Gran Premio di Francia del 1931, all’Autodromo di Montlhéry. Il numero 32, dipinto a mano sulla livrea del mitico Type 51 di Louis Chiron e Achille Varzi è stato trasferito e ricamato sul retro e corrisponde al numero di produzione limitato.

La giacca Grand Prix ha due tasche esterne a vista e una tasca interna in pelle nera con lo stesso ricamo EB rosso utilizzato in macchina, sia nel materiale che nel colore autentico. Un’etichetta speciale mostra il numero dell’articolo in edizione limitata e contiene spazio per una nota personale come il nome del proprietario.

Come il capolavoro di ingegneria da cui trae ispirazione, questa giacca fatta a mano richiede la risorsa più preziosa: il tempo. Questo articolo su misura è limitato infatti a soli 32 pezzi e sarà disponibile per la consegna a giugno.

