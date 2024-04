Ducati Milano Design Week 2024: la mostra “Forma – Feelings designed by Ducati in Borgo Panigale”

Ducati conferma la sua presenza alla Milano Design Week 2024 con la mostra “Forma – Feelings designed by Ducati in Borgo Panigale”, che svela la filosofia di design che guida la casa motociclistica nel creare due ruote che sono espressioni tangibili di passione, stile e avanguardia tecnologica.

Ducati porterà al Fuorisalone 2024 la sua visione unica del design attraverso la mostra “Forma – Feelings designed by Ducati in Borgo Panigale”. Quest’esposizione, che troverà casa nel Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, offre ai visitatori l’opportunità di esplorare il processo creativo che dà vita alle iconiche moto Ducati. Dal 16 al 21 aprile, gli appassionati di design e motociclismo avranno accesso a un percorso espositivo che mette in luce come l’armonia delle forme e la funzionalità tecnica si intreccino per creare veicoli che sono veri e propri capolavori di design.

La mostra “Forma – Feelings designed by Ducati in Borgo Panigale” consentirà così a tutti i fan e appassionati di immergersi nell’universo Ducati, scoprendo i segreti e le innovazioni che stanno dietro alla realizzazione di ogni singola moto. Questa esperienza unica non solo celebra l’estetica delle moto Ducati, ma evidenzia anche l’impegno della casa bolognese nella ricerca e sviluppo di soluzioni che coniugano bellezza e performance.

Ducati racconta così la sua filosofia di design, offrendo una prospettiva diversa sulla creazione delle sue moto, che supera le funzionalità tecniche per abbracciare una visione di bellezza.

“Forma – Feelings designed by Ducati in Borgo Panigale”

Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci

Via Olona, 6 bis

16, 17 e 18 Aprile: dalle ore 10.00 alle ore 20.00

19, 20 e 21 Aprile: dalle 10.00 alle 21.00.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Fonte Ducati

Copyright Image: Sinergon LTD