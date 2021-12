Honda porta lo stile Neo Sports Café nel competitivo segmento delle naked di media cilindrata con la CB650R.

La nuova Honda CB650R 2022 è omologata Euro5 grazie a pochi mirati interventi su elettronica e motore. A livello di ciclistica viene introdotta la forcella SFF‑BP. La strumentazione LCD è migliorata nella leggibilità e sotto la sella trova posto una presa USB Type-C. Il motore a 4 cilindri in linea sviluppa una potenza massima di 95 CV. È dotata del controllo di trazione HSTC e di frizione assistita e con antisaltellamento. L’impianto frenante può contare su pinze freno a 4 pistoncini ad attacco radiale con dischi flottanti.

Per il 2022 il nuovo sword silver metallic entra nella gamma colori (e rimpiazza il precedente Pearl Smooky Gray) inoltre, per tutte le colorazioni, il parafango anteriore è ora nero.

La CB650R è ispirata alla Honda CB1000R, flagship della gamma Neo Sports Café. Le linee minimaliste di questa naked media sono concepite per mostrare i muscoli, con proporzioni ultracompatte e sovrastrutture che mettono in risalto il motore, disegnando un look aggressivo ed elegante al tempo stesso.

Honda CB650R 2022: design

Compatta ed aggressiva, la CB650R è caratterizzata dal codino corto e dal gruppo ottico anteriore poco sporgente. Il lungo serbatoio e le sue linee morbide accentuano la sensazione di toccare superfici metalliche, fondendosi perfettamente con il sottostante motore a quattro cilindri. Il blocchetto della chiave di contatto è posizionato anteriormente sul serbatoio.

La luce frontale tonda è circondata da un’aggressiva cornice nera e diffonde un fascio luminoso. La strumentazione LCD retroilluminata migliora nella leggibilità grazie soprattutto al font di maggiori dimensioni. Confermati la spia Shift-Up di cambiata, l’indicatore della marcia inserita e il contagiri con funzione di indicatore picco massimo raggiunto.

La posizione di guida della Honda CB650R 2022 è ora più aggressiva grazie al manubrio in posizione più avanzata che permette di caricare maggiormente l’avantreno ed eseguire più facilmente svolte strette. Nuovi pannelli laterali/centrali si integrano meglio con il minimalismo della linea. Il codino di distingue per un nuovo supporto portatarga in alluminio. L’altezza sella è invece rimasta di 810 mm.

Il telaio in acciaio con struttura a diamante è invariato. Le piastre del perno del forcellone sono stampate e le travi di sezione ellittica. Il peso con il pieno di benzina è di 202,5 kg (+0,5 kg). Invariate anche le ruote a 5 razze sdoppiate e tutte le misure della ciclistica.

La nuova forcella a steli rovesciati Showa SFF-BP assorbe ancora meglio le asperità dell’asfalto e offre un sostegno sportivo nella guida più dinamica. Decisamente potente l’impianto frenante, con dischi flottanti e pinze a 4 pistoncini ad attacco radiale. I cerchi calzano performanti pneumatici nelle misure 120/70-ZR17 all’anteriore e 180/55-ZR17 al posteriore.

Honda CB650R 2022: motore

I progettisti Honda hanno voluto offrire ai piloti della CB650R l’esperienza di guida più appagante possibile per una naked media. Così, il motore DOHC a 16 valvole da 649 cc ha generosi medi regimi e una potenza massima di 95 CV a 12.000 giri/min per godere dell’inebriante urlo del motore a 4 cilindri in linea.

L’erogazione di potenza è fluida e lineare, ma diventa cattiva all’aumentare dei giri, con un sound di scarico grintoso e coinvolgente. Emozioni che possono vivere anche i possessori di patente A2 grazie alla versione da 35 kW. I consumi sono molto efficienti, pari a 20,4 km/l nel ciclo medio WMTC, ed assicurano un’autonomia di oltre 300 km sfruttando il serbatoio da 15,4 litri di capacità.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.