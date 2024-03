Offerte moto Husqvarna 2024: la Svartpilen 401 del 2023, con il suo design innovativo e prestazioni entusiasmanti, rappresenta una delle proposte più interessanti nel segmento delle naked urbane.

Husqvarna presenta la nuova promo “Guida con stile”, che offre questa moto ad un prezzo speciale, un’opportunità da non perdere per gli appassionati di motociclismo che desiderano un veicolo di qualità superiore a un costo accessibile.

In un panorama motociclistico sempre più orientato verso la ricerca dell’originalità e dell’innovazione, la Svartpilen 401 del 2023 emerge come un punto di riferimento inconfondibile per gli appassionati. Questa moto, caratterizzata da un design unico e prestazioni eccitanti, rappresenta la sintesi perfetta tra estetica e funzionalità, consolidando la sua posizione come la più affascinante tra le naked urbane.

Nell’ambito della promo, Husqvarna Motorcycles propone un’offerta esclusiva che rende la Svartpilen 401 2023 accessibile a un prezzo di 5.550 euro, permettendo un risparmio significativo di 1.200 euro sul prezzo di listino. Questa promozione, rivolta ai modelli Svartpilen 401 2023 e precedenti, è attiva fino al 30 aprile 2024 presso i concessionari aderenti, fino ad esaurimento scorte.

La Svartpilen 401 del 2023 ha un motore performante che garantisce un’esperienza di guida eccitante, incastonato in una ciclistica agile e leggera. Questa combinazione offre una maneggevolezza superba e una risposta immediata, rendendola ideale sia per l’ambiente urbano che per le avventure fuori città.

Grazie al motore potente e leggero, ideale per esplorare le strade secondarie, domina tutto ciò che incontra. La grafica e i colori scuri danno quel tocco in più al look e rispecchiano quel mix, tecnologicamente all’avanguardia, tra un approccio moderno e il design classico tipici della tradizione svedese.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD