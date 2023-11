QJMotor SRK1000 RC debutta in anteprima mondiale a Eicma 2023. Un modello che non mancherà certo di stupire tutti gli amanti delle moto sportive. La SRK1000 RC è stata disegnata dal centro stile C Creative, prestigioso atelier del design, dove Adrian Morton e Paolo Bianchi continuano a progettare prodotti all’avanguardia dal punto di vista del design e delle prestazioni, forti dell’eredità creativa della scuola di Massimo Tamburini.

QJMotor SRK1000 RC: il video e le caratteristiche

Equipaggiata con un motore quattro cilindri in linea da 1078 cc raffreddato a liquido, la superbike di QJMOTOR dispone di una potenza massima di 106 kW (144CV) e una coppia massima di 112 Nm con un peso a vuoto di soli 198 kg.

La moto è equipaggiata con una forcella anteriore a steli rovesciati Marzocchi regolabile e mono ammortizzatore posteriore multilink. Il sistema frenante, dotato di ABS, è firmato Brembo ed è composto da un doppio disco anteriore da 320 mm e da un disco singolo posteriore da 260 mm. La SRK1000 RC è dotata anche di un sistema di luci full LED, frizione idraulica e strumentazione TFT.

La moto viene fornita con una ricca dotazione di accessori di serie quali cambio rapido elettronico e telecamere anteriori e posteriori. Il faro anteriore dalla forma allungata, la combinazione dei telai in traliccio in acciaio e in lega leggera, insieme al doppio scarico alto e il forcellone monobraccio danno alla moto un aspetto molto accattivante e dinamico.

