Alfa Romeo dal 1910 ad oggi: il libro di Maurizio Tabucchi

“Alfa Romeo. Dal 1910 ad oggi” è un libro sulla casa di Arese, quasi un romanzo di una marca che ha fatto davvero la storia dell’automobile, dedicato ai veri alfisti di oggi, ieri e domani. Sono trascorsi più di centodieci anni da quel 24 giugno 1910 quando, alla periferia di Milano, nasceva un marchio capace da subito di distinguersi nell’ancor giovane panorama automobilistico dell’epoca: l’Alfa Romeo.

Un nome divenuto negli anni sinonimo di automobili, tanto importante è stata la sua presenza sia sul piano industriale che su quello sportivo. In questo lungo lasso di tempo, la celebre Casa italiana ha dato vita a vetture entrate nella storia, come la 1900, la Giulietta, la Giulia o l’Alfetta e, nello stesso tempo, ha saputo scrivere indimenticabili pagine di sport, imponendosi in tutte le più importanti competizioni sportive: dalla Mille Miglia a Le Mans, dal Tourist Trophy al Mondiale Marche.

Questo libro, apparso per la prima volta nel 2010 (con il titolo “Alfa Romeo 1910-2010”), quando l’Alfa Romeo celebrò i suoi primi cento anni di vita, fu firmato da Maurizio Tabucchi, autorevole conoscitore della storia del Marchio, scomparso alcuni anni fa. L’opera viene oggi nuovamente aggiornata con tutti gli ultimi modelli prodotti dal 2017 ad oggi, come la Stelvio o la Giulia Quadrifoglio Verde. A completare l’opera non mancano approfondimenti sul ritorno del marchio Alfa Romeo in partnership con la Sauber, a dimostrazione che il “cuore sportivo” non tramonta mai.

Alfa Romeo. Dal 1910 ad oggi di Maurizio Tabucchi – Nada Editore

Copertina rigida: 360 pagine

360 pagine Editore: Nada (26 febbraio 2020)

Nada (26 febbraio 2020) Collana: Marche auto

Marche auto Lingua: Italiano

Italiano ISBN-10: 8879117645

8879117645 ISBN-13: 978-8879117647

978-8879117647 Peso di spedizione: 2,3 Kg

