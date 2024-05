Ford Puma ibrida a 119 euro al mese: conviene davvero?

Analizziamo l’offerta di finanziamento sulla Ford Puma ibrida a maggio 2024 con incentivi e rottamazione: caratteristiche della vettura, dettagli della promozione, pro e contro.

Ha ereditato un nome già noto, quello di una coupé di fine anni Novanta, e la base della sorella più famosa, la Fiesta. Eppure, la Ford Puma, in questi anni, ha saputo costruirsi una sua carriera, distinguendosi per la guida a ruote alte e la motorizzazione ibrida. Non a caso, è una delle vetture più vendute in Italia.

Grazie alle basse emissioni del sistema Mild Hybrid, la Ford Puma a maggio 2024 è in offerta con gli incentivi statali e la rottamazione di un’auto usata a 119 euro al mese. Ecco le caratteristiche del modello e i dettagli della promozione.

Ford Puma: design e caratteristiche tecniche

Fin dagli esordi, la Ford Puma si è presentata sul mercato come un Suv compatto di segmento B molto interessante a livello di dimensioni, 419 cm di lunghezza, consumi ed emissioni. La Ford Puma 2024, recentemente rinnovata, ha mantenuto la stessa linea, ma presenta interni più minimal e tecnologici rispetto al passato.

Sotto al cofano la Puma EcoBoost Hybrid propone due varianti: una da 1.0 litri, capace di erogare 125 Cv, e un’altra più vigorosa da 155 Cv. La tecnologia ibrida leggera si avvale di una batteria da 48 volt per ottimizzare il consumo di carburante e migliorare la prontezza di risposta della vettura Nella versione entry level i consumi si attestano attorno ai 5,4 litri/100 km e le emissioni arrivano a 121 g/km, consentendo alla Sport Utility dell’Ovale Blu di accedere agli incentivi auto statali.

Dettagli offerta Ford Puma Hybrid

L’offerta in oggetto riguarda la Puma Titanium 1.0 EcoBoost Hybrid 125 Cv, che ha un prezzo di listino di 27.500 euro, ma con finanziamento IdeaFord costa 22.150 euro, grazie al contributo statale e dei concessionari del marchio.

Esempio di finanziamento riferito a Ford Puma Titanium 1.0 EcoBoost Hybrid

Prezzo: € 22.150

€ 22.150 Anticipo: € 3.750

€ 3.750 Importo: 24 quote da € 115,49, escluse spese incasso rata

24 quote da € 115,49, escluse spese incasso rata Rata finale o valore futuro garantito: € 16.018,5

€ 16.018,5 Importo totale del credito: € 18.790.

€ 18.790. TAN 0%, TAEG 1,57%.

0%, 1,57%. Km totali inclusi: 20.000

20.000 Costo esubero: 0,20€/km.

A chi conviene e a chi no

L’offerta sulla Ford Puma ibrida Titanium conviene se cerchi un city Suv che percorra non più di 10.000 km all’anno. Certamente è conveniente per la rata al di sotto dei 150 euro mensili e per il bollo auto incluso all’interno della prima quota. La durata è di soli due anni e la possibilità di restituzione al termine dell’accordo è una buona opportunità se nel frattempo sono cambiate le proprie esigenze di mobilità

Di contro l’offerta sulla Ford Puma è vincolata alla rottamazione di un usato e prevede, tra anticipo e rata finale, quasi 20.000 euro di esborso. Per chi non ha questa capacità di spesa, quindi, non conviene riscattare la vettura al termine del contratto. Meglio optare per un nuovo finanziamento su un’altra vettura dell’Ovale Blu o guardare altrove.

