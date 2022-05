Lexus aggiorna il suo popolare urban crossover UX introducendo novità stilistiche, una migliore multimedialità e connettività e un nuovo allestimento esclusivo.

Il nuovo Lexus UX Hybrid monta il propulsore di UX Full Hybrid Electric che rimane invariato. UX 250h raggiunge un’efficienza eccellente e prestazioni raffinate con la tecnologia ibrida elettrica Lexus di quarta generazione, grazie al suo sistema da 2,0 litri che sviluppa 184 CV/135 kW. Questo motore si distingue per la sua eccezionale efficienza termica del 40%, che garantisce un grande risparmio di carburante e basse emissioni di CO2.

Lexus UX Hybrid: tecnologia a bordo

Lexus UX Hybrid beneficia dei nuovi sistemi multimediali Lexus, con una risposta più veloce, un funzionamento più intuitivo incentrato sull’uomo e migliori funzionalità. A seconda del livello di equipaggiamento, i modelli sono dotati di display da 8 o 12,3 pollici, con tecnologia touchscreen che sostituisce il precedente controllo trackpad.

I nuovi display sono stati spostati di 143 mm in avanti sul cruscotto, portandoli più vicini al guidatore per un funzionamento più semplice. Offrono ora una grafica più nitida – in alta definizione sullo schermo da 12,3 pollici. La potenza di calcolo significativamente aumentata garantisce risposte ai comandi più rapide, mentre la navigazione “sempre connessa” basata su cloud è standard, dando accesso a informazioni in tempo reale su strade e traffico per una più facile pianificazione del viaggio. Il sistema da 12,3 pollici ha la navigazione incorporata, quindi il funzionamento è disponibile nelle aree in cui la connessione al cloud non è utilizzabile.

Il nuovo sistema di riconoscimento vocale include la possibilità di usare l’assistente di bordo “Hey Lexus”. Questo rende più facile l’uso dei comandi vocali per fare telefonate, azionare i controlli audio e del clima e cercare in rete. Può collegarsi a informazioni basate su cloud, così, per esempio, si possono chiedere informazioni sui prezzi del carburante nelle vicinanze e altre informazioni locali. È programmato per capire termini più discorsivi e per riconoscere meglio i comandi quando c’è rumore di fondo – l’audio non deve essere disattivato e i microfoni possono riconoscere se è il guidatore o il passeggero anteriore a parlare.

L’integrazione degli smartphone tramite Apple CarPlay (connessione wireless) o Android Auto (connessione cablata) è sempre di serie e, per una maggiore comodità, gli aggiornamenti del software del sistema multimediale possono essere forniti over-the-air utilizzando il DCM (modulo di comunicazione dati) dell’auto. Le opzioni di connettività includono una porta USB-A nel vano della console centrale per la riproduzione di sorgenti audio ad alta risoluzione e due porte USB-C per la ricarica dei dispositivi sulla console. Il sistema multimediale può salvare i profili personali di un massimo di tre persone, adattando le impostazioni multimediali, audio e di navigazione.

Lo spazio della consolle centrale dove si trovava il trackpad multimediale ospita ora i comandi per i sedili anteriori riscaldabili o, dove questi non sono presenti, un piccolo e comodo vano portaoggetti. La console dispone anche di un ripiano illuminato davanti al pannello di controllo dell’aria condizionata, con spazio per contenere un grande smartphone.

E’ inoltre possibile utilizzare l’app per smartphone Lexus Link per bloccare o sbloccare le portiere o azionare il sistema di aria condizionata a distanza, in modo che l’abitacolo possa essere raffreddato o riscaldato prima di mettersi in viaggio.

Lexus UX Hybrid: nuovo allestimento Design

Entra nella gamma UX il nuovo allestimento “Design”, che veste lo stile esterno F Sport e lo rende unico attraverso un design bitone con sei tinte disponibili in combinazione con un tetto nero a contrasto.

La sua presenza su strada è rafforzata dalla griglia F Sport a clessidra, caratterizzata da una trama a L, rifinita in nero con una cornice cromata per la parte inferiore che accentua le proporzioni dell’auto. Lo stesso motivo è presente nelle cornici allargate che ospitano i fendinebbia e le luci di svolta nel paraurti anteriore F Sport, con cornici cromate a L a contrasto. Anche il paraurti posteriore ha un design specifico F SPORT, con spoiler nero lucido sul tetto e modanature specifiche attorno ai gruppi ottici.

I cerchi in lega F Sport da 18 pollici hanno un design a 10 razze e una finitura metallizzata scura. Altri elementi della versione Design che aumentano il confort includono rivestimenti dei sedili in pelle sintetica, sedili anteriori riscaldati, climatizzatore automatico bizona con sistema Nanoe-X, telecamera per la retromarcia, tergicristalli automatici, fari a led con abbaglianti automatici, modanature passaruota nere e badge Lexus “F” e il nuovo Sistema multimediale con display da 8”.

Lexus UX Hybrid: i colori

UX presenta anche un nuovo colore esterno, il Sonic Platinum. Questa finitura speciale utilizza l’avanzata tecnologia di verniciatura sonica di Lexus in cui uno strato spesso solo pochi micron dispone le scaglie metalliche nella vernice in un allineamento più stretto e uniforme, creando una brillantezza extra e un’ombreggiatura più profonda sulla carrozzeria dell’auto.

Nell’abitacolo, sull’alto di gamma è disponibile una nuova opzione di colore Hazel. Sarà disponibile un rivestimento in pelle traforata dall’aspetto fresco con un nuovo motivo a punto Kagome, ispirato a una tradizionale trama a canestro giapponese. Il rivestimento in pelle sintetica ha un nuovo effetto plissettato Sashiko.

Lexus UX Hybrid F Sport

La versione UX F Sport è stata rivista e mantiene standard le sospensioni adattive variabili e le barre antirollio ad alte prestazioni anteriori e posteriori: questi elementi contribuiscono a un handling migliore e una risposta del telaio più rapida su tutte le superfici stradali. Il sistema di controllo dell’AVS è stato regolato in modo da passare senza interruzioni a un’elevata forza di smorzamento quando le condizioni lo richiedono, quindi c’è un cambiamento meno brusco nel comportamento del veicolo. La messa a punto del sistema ha anche ridotto le vibrazioni ad alta e media frequenza.

La sensazione di sterzata è stata migliorata con un nuovo giunto rigido tra la parte superiore del supporto della scatola dello sterzo e l’elemento di sospensione. In linea con questa rigidità extra, la forza di smorzamento dell’ammortizzatore è stata opportunamente regolata per prestazioni ottimali.

Le nuove tarature del Lexus Safety System + di UX migliorano le prestazioni del sistema di pre-collisione, dotando l’auto di Intersection Turning Assist per svolte a destra e a sinistra più sicure nel traffico agli incroci e di Emergency Steering Assist, che aiuta il guidatore a sterzare per evitare gli ostacoli senza allontanarsi dalla corsia di marcia. Il Dynamic Radar Cruise Control adotta la riduzione della velocità in curva, che regola automaticamente la velocità del veicolo in base al raggio di curvatura della strada.

Lexus UX Hybrid: la gamma 2023

La gamma UX Hybrid rinnovata per il Model Year ‘23 si articola in 4 allestimenti. In aggiunta al nuovo allestimento di volume Design, sia in versione 2WD che 4WD, la gamma propone un allestimento di ingresso Urban, disponibile esclusivamente con trazione 2WD, che dispone di serie un equipaggiamento molto completo tra cui il nuovo sistema multimediale con display da 8”, smart entry, retrovisore elettrocromatico e caricature wireless.

Seguono gli allestimenti alto di gamma, F Sport e Luxury, equipaggiati con il sistema multimediale Lexus Link Pro con display da 12 pollici. La versione Luxury aggiunge il Sistema audio premium Mark Levinson. La versione F Sport sarà disponibile sia 2WD che 4WD, mentre l’allestimento Luxury sarà eclusivamente in versione 4WD.

Lexus UX Hybrid: prezzi e offerta di lancio

La nuova gamma UX Hybrid parte da un listino di 41.500 € per la versione Urban. Il cuore della gamma rappresentato dalla versione Design ha un listino da 45.500 € e l’alto di gamma parte da 51.500 € per la versione F Sport. Per questi allestimenti il passaggio alla trazione 4WD è di 2.000 €.

Tutta la nuova gamma UX Hybrid beneficia di 7.700 € di Bonus Lexus con permuta o rottamazione.

