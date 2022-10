Milan Games Week & Cartomics 2022: costo biglietti, come arrivare, dove parcheggiare

La Milan Games Week & Cartoomics 2022 si terrà dal 25 al 27 novembre 2022 a Fiera Milano Rho, e sarà l’edizione più grande di sempre con 4 padiglioni ricchi di stand, ospiti e attività.

La fiera è dedicata al “mondo indie” a 360°, e guarda agli appassionati dei videogiochi, compresi quelli di auto, e a quelli dei fumetti.

Milan Games Week & Cartoomics 2022: le date e gli orari

La Milan Games Week & Cartoomics 2022 è aperta dal 25 al 27 novembre, con i seguenti orari:

Venerdì 25 novembre

dalle 11.00 alle 23.00

Sabato 26 novembre

dalle 10.00 alle 19.00

Domenica 27 novembre

dalle 10.00 alle 19.00

Milan Games Week & Cartoomics 2022: quanto costano i biglietti

Di seguito i biglietti, acquistabili sul sito ufficiale:

Intero 1 giorno: 25 €;

Abbonamento 3 giorni: 55 €;

Ridotto 6-10 anni: 12 €;

Supergamer: 45 €;

Ultrapop: 45 €;

Vip: 99 €;

I bambini fino a 6 anni compiuti e le persone diversamente abili con accompagnatore non pagano. Il biglietto Supergamer gode di Badge Supergamer, permette di accedere all’evento un’ora prima e di saltare la cosa su Ponte dei Mari e nella Gaming Zone di Game Stop, e dà in omaggio la t-shirt Limited Edition.

Il biglietto Ultrapop gode di Badge Ultrapop, permette di saltare la coda su Ponte dei Mari, e dà in omaggio un poster autografato e una Bag Limited Edition.

Il biglietto Vip gode di Badge Vip, permette di accedere all’evento un’ora prima e alla Vip Lounge con Open Food & Drinks, ha accesso prioritario all’Arena Esports, permette di saltare la coda su Ponte dei Mari e nella Gaming Zone di Game Stop, e dà in omaggio la T-Shirt Limited Edition, il poster autografato e una Bag Limited Edition.

Milan Games Week & Cartoomics 2022: come arrivare

Arrivare alla Games Week è molto semplice. In auto si arriva tramite la A50 Tangenziale Ovest/A4 Venezia prendendo l’uscita Fieramilano o Pero-fieramilano, tramite la A8 Varese e la A9 Como. In metro, tramite la linea Rossa M1, fermata Rho-Fieramilano. Al polo fieristico arriva anche l’alta velocità, con il Frecciarossa, nonché treni Regionali, Regionali Veloci e le linee S5, S6 e S11 di Trenord.

Il parcheggio della fiera gode di circa 10.000 posti auto a pagamento, e alcuni posti gratuiti per le moto.

Milan Games Week & Cartoomics 2022: un omaggio ai videogiochi italiani

La nuova edizione della Games Week premia gli sviluppatori di videogiochi indipendenti italiani, come può essere Kunos Simulazioni che ha realizzato gli ottimi Assetto Corsa e Assetto Corsa Competizione, quest’ultimo da noi provato.

Questi, potranno esporre i loro lavori all’interno di Indie Dungeon, l’area storica della fiera giunta al decimo anniversario e da sempre showcase per i videogiochi italiani, fortemente voluta da IIDEA, l’Associazione di categoria dell’industria dei videogiochi in Italia. In quest’area, gli appassionati potranno scoprire i 5 videogiochi finalisti di Red Bull Indie Forge, progetto dedicato agli studi di sviluppo indipendenti italiani, e che vede vincitori:

Venice 2089 di Safe Place Studio, con trama apocalittica in una Venezia che subisce gli effetti del cambiamento climatico;

Extra Coin di CINIC Games, avventura grafica a scorrimnento orizzontale dove tutti gli esseri umani dedicano la vita solo a un social network;

Crime O’Clock di Bad Seed, gioco di indagine;

Bad Seed, Caracoles di Yonder, party game;

Spanky’s Battle Swing di Green Flamingo, in stile cartoon anni ’30 un po’ come Cuphead, in cui tutto si muove a tempo di musica electro swing.

Fuori dall’ambito Indie è da notare la presenza di Ubisoft Milano che racconterà di Mario + Rabbids Sparks of Hope, crossover con il popolare idraulico di Nintendo stavolta interamente progettato in Italia.

