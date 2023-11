Ecco gli orari F1 GP Abu Dhabi 2023 su TV8 con il via della gara in diretta su Sky e Now. Attenzione le qualifiche di sabato sono in differita su TV8, così come domenica la gara di F1 sarà in differita alle 19.00. Per chi fosse in auto o volesse comunque seguire il GP in diretta per radio, qui le frequenze FM di Radio Sportiva, Rai Radio 1 e Rai Radio 2.

È stata davvero una notte da leoni quella sul Las Vegas Strip Circuit. A ruggire più forte alla fine è stato il solito Max Verstappen ma il successo del tre volte campione del mondo è stato tutt’altro che facile. Sullo spettacolare podio sono saliti accanto a lui un indomito Charles Leclerc, secondo, e l’altro pilota della Red Bull, Sergio Perez.

Con questo successo, il diciottesimo su 21 gare disputate in questa stagione, Verstappen raggiunge Sebastian Vettel al terzo posto della classifica assoluta delle vittorie (53): davanti a lui ci sono ora solamente Michael Schumacher (91) e Lewis Hamilton (103).

Orari F1 GP Abu Dhabi 2023 TV8

Qui sotto gli orari per vedere il Gran premio di Formula 1 su TV8 in differita.

Sabato 25 novembre

Ore 18.00: Paddock Live

Ore 18.30: Qualifiche F1

Ore 19.45: Paddock Live

Domenica 26 novembre

Ore 18.00: Paddock Live

Ore 19:00: Gara F1

Ore 21.00: Paddock Live

Orari F1 GP Abu Dhabi 2023 TV8 SKY e NOW

Qui sotto gli orari per vedere il Gran premio di Formula 1 su SKY e NOW in diretta.

Giovedì 23 novembre

Ore 11.30: conferenza stampa piloti

Ore 15.45: Paddock Live Pit Walk

Venerdì 24 novembre

Ore 8: F2 – Prove libere 2

Ore 10.15: Paddock Live

Ore 10.30: F1 – prove libere 1

Ore 11.30: Paddock Live

Ore 11.55: F2 – Qualifiche

Ore 13.45: Paddock Live

Ore 14: F1 – prove libere 2

Ore 15: Paddock Live

Ore 15.30: Paddock Live Show

Ore 16: Conferenza stampa – team principal

Sabato 25 novembre

Ore 11.15: Paddock Live

Ore 11.30: F1 – prove libere 3

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 13.15: F2 – Sprint Race

Ore 14.15: Warm Up

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 15: F1 – Qualifiche

Ore 16.15: Paddock Live

Ore 16.45: Paddock Live Show

Domenica 26 novembre

Ore 10.10: F2 – Formula Race

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 14: F1 gara

Ore 16: Paddock Live

Ore 16.30: Debriefing

Ore 19: Race Anatomy

Copyright Image: H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED