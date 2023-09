Orari F1 oggi GP Giappone 2023 TV8 e diretta Sky e Now

Ecco gli Orari F1 oggi del GP Giappone 2023 su TV8 con il via della gara alle ore 7 di domani Domenica 24 Settembre su Sky e Now. Attenzione perchè ovviamente c’è da tenere conto del fuso orario, con il via al Gran Premio la mattina presto. Per chi vuole prendersela con più calma, c’è sempre la differita alle 16:30 di TV8.

Ricordiamo che la classifica piloti di F1 vede in testa Max Verstappen A 374 punti, lanciato nella conquista del titolo, considerando che il compagno di squadra Sergio Perez è a “soli” 223 punti; al terzo posto Lewis Hamilton con 180 punti. Secondo il calendario della Formula 1, il prossimo GP sarà quello del Qatar nel weekend del 6-8 Ottobre.

Orari F1 oggi GP Giappone 2023 su TV8 in differita

Sabato 23 settembre

Ore 15.30: F1 – qualifiche in differita

Domenica 24 settembre

Ore 16.30: F1 gara in differita

Orari F1 oggi GP Giappone 2023 su Sky e NOW in diretta

Sabato 23 settembre

Ore 4.15: Paddock Live

Ore 4.30: F1 – prove libere 3

Ore 5.30: Paddock Live

Ore 7.15: Warm Up

Ore 7.30: Paddock Live

Ore 8.00: F1 – qualifiche

Ore 9.15: Paddock Live

Ore 9.45: Paddock Live Show

Domenica 24 settembre

Ore 5.30: Paddock Live

Ore 7.00: F1 – gara

Ore 9.00: Paddock Live

Ore 9.30: Debriefing

Ore 12: Race Anatomy

