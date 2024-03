Kawasaki inaugura la stagione primaverile con una serie di offerte speciali dedicate agli appassionati di moto. Con promozioni vantaggiose su modelli selezionati, che spaziano dalla agile Z400 alla sofisticata Ninja 1000SX.

Con l’arrivo della primavera, si rinnova la voglia di viaggiare su due ruote e Kawasaki risponde alla chiamata degli appassionati con una serie di promozioni esclusive. Per un periodo limitato e fino ad esaurimento scorte, i seguaci del marchio potranno beneficiare di prezzi vantaggiosi su una selezione di modelli che hanno fatto la storia e il successo della casa motociclistica giapponese.

Le promozioni riguardano una gamma variegata di moto, pensate per soddisfare le esigenze e i gusti di ogni tipo di motociclista. Dalla Z400, proposta a 5.090 €, ideale per chi cerca una moto agile e divertente per la città, alla Ninja 1000SX, offerta a 13.890 €, perfetta per i viaggiatori che non vogliono rinunciare a prestazioni e comfort.

Le varianti della Z650RS, sia nella classica Metallic Spark Black che nella vibrante Candy Emerald Green, sono disponibili rispettivamente a 6.890 € e 6.990 €, e sono un mix irresistibile di stile retrò e tecnologia moderna. Allo stesso modo, la Z650 e la Z900 (70kw), entrambe proposte nelle tonalità Metallic Phantom Silver/Metallic Carbon Gray, rappresentano un’ottima scelta per chi desidera unire design e potenza, con prezzi che partono da 6.690 € e arrivano a 8.490 €.

Non sono da meno la Ninja 400 e la Versys 650, disponibili rispettivamente a 5.790 € e 8.290 €, che si confermano come scelte privilegiate per gli amanti delle prestazioni e dell’avventura.

Un vantaggio esclusivo è riservato agli acquirenti dei modelli Versys 650 e Ninja 1000SX: presso i concessionari ufficiali che aderiscono all’iniziativa, sarà possibile ottenere senza costi aggiuntivi il Kit Tourer, un accessorio indispensabile per chi ama viaggiare, arricchendo ulteriormente l’offerta Kawasaki di questa primavera.

Fonte Kawasaki

Copyright Image: Sinergon LTD